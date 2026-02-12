Gautam Gambhir: 'काही रात्री खूप एकट्या असतात..'; दिल्लीच्या मैदानात येताच गंभीरचा 'हळवा कोपरा' समोर; BCCI ने शेअर केला Video

Gautam Gambhir Emotional Delhi Homecoming : टी२० वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारत आणि नामिबिया यांच्यातील सामना गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरसाठी हे घरचे मैदान आहे. गंभीर दिल्लीमध्ये लहानाचा मोठा झाला असून तो देशांतर्गत क्रिकेटही दिल्लीकडून खेळला. इतकेच नाही, तर दिल्ली कॅपिटल्स या आयपीएलमधील संघाचाही तो भाग होता आणि कर्णधारही राहिला आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी दिल्ली खास आहे. अशात आता भारताचा वर्ल्ड कपमधील सामना दिल्लीत होत आहे. या सामन्याआधी गंभीरने (Gautam Gambhir) त्याच्या घरी सर्व भारतीय संघासाठी (Team India) 'डिनर पार्टी'ही ठेवली होती. .T20 World Cup: पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या निर्णयावेळी कसे होतं भारताच्या ड्रेसिंग रुमधील वातावरण? प्रशिक्षकांनी केला खुलासा.दरम्यान, बीसीसीआयने (BCCI) नुकताच गंभीरचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, या व्हिडिओमध्ये गंभीर घर विशेष का आहे हे सांगण्यासोबतच प्रशिक्षकाचं काम करत असल्याने सपोर्ट स्टाफसोबत झालेल्या जिव्हाळ्याच्य नात्याबद्दलही भाष्य करत आहे. तसेच गंभीरने असंही म्हटलंय की संघातील वातावरण हलकं फुलकं ठेवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू असतात..गंभीर म्हणाला, 'घर प्रेम आहे, घर असं ठिकाण आहे जिथे कुटुंब असतो आणि घरी तुम्हाला शांतता मिळते. माझ्यासाठी घर म्हणजे खूप खास आहे. पण नक्कीच अशा काही रात्री असतात, जेव्हा तुम्ही एकटे असतात, अनेक रात्री अशा असतात ज्यावेळी तुमच्या मनासारखं झालेलं नसतं. हे काम खूपच आव्हानात्मक आहे. अशावेळी तुमच्याकडे विश्वासू सपोर्ट स्टाफ असतो.''ते तुमचे जवळचे कुटुंबच बनते, कारण तुम्ही त्यांच्यासोबत अनेक भावना शेअर करत असता. खरंतर तुम्ही जेव्हा हे काम करत असता, तेव्हा तुम्ही कुटुंबापेक्षा त्यांच्यासोबतच जास्त भावना शेअर करता. त्यांना या कामातील चढ-उतार माहित असतात. त्यांना माहित असते, जेव्हा गोष्टी मनासारख्या होत नाहीत, तेव्हा कसं वाटतं.'.तो पुढे म्हणाला, 'असे काही क्षण असतात, ज्यावेळी खेळाडू नैसर्गिक वागतात. सराव सत्रात, ड्रेसिंग रुममध्ये मजेशीर क्षण असायला हवेत. प्रत्येकाची एक मजेशीर बाजू असते, त्यामुळे आम्ही प्रयत्न करत असतो की प्रत्येकामधील ती मजेशीर बाजू बाहेर यावी आणि हे असे क्षण असतात, ज्यामुळे वातावरण हलकं फुलकं राहातं.'.T20 World Cup: 'भारताला दोन रात्री सराव अन् आम्हाला मात्र...', सामन्यापूर्वी नामिबियाच्या कर्णधाराची तक्रार.गंभीरने जून २०२४ मध्ये भारताच्या प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी हाती घेतली होती. त्यानंतर त्याच्यासोबत नवा सपोर्ट स्टाफही नियुक्त झाला होता, केवळ क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक टी दिलीप हे त्यांच्या पदावर कायम होते. पण गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल आणि सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोईशट यांनी गंभीरसोबतच सपोर्ट स्टाफमध्ये काम सुरू केले. त्यांना गेल्या वर्षी सितांशू कोटक फलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून जोडले गेले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.