T20 World Cup: पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या निर्णयावेळी कसे होतं भारताच्या ड्रेसिंग रुमधील वातावरण? प्रशिक्षकांनी केला खुलासा

India's Response to Pakistan Boycott: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील बहुचर्चित सामना रविवारी (१५ फेब्रुवारी) खेळवला जाणार आहे. हा सामना कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. पाकिस्तान संघ त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेच खेळणार असल्याने भारतीय संघ या सामन्यासाठी कोलंबोला जाईल. काहीदिवसांपूर्वीच पाकिस्तानने या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे, त्यामुळे हा सामना नियोजित वेळेनुसारच होणार आहे. या सामन्याबाबत सोमवारी (९ फेब्रुवारी) भारताचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोईशेट यांनी भाष्य केले होते. त्यांनी हा सामना होणार असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. याशिवाय त्यांनी सांगितले की भारतीय संघ (Team India) सुरुवातीपासूनच या सामन्यासाठी तयार होता. .T20 World Cup: 'भारताला दोन रात्री सराव अन् आम्हाला मात्र...', सामन्यापूर्वी नामिबियाच्या कर्णधाराची तक्रार.रायन टेन डोईशेट म्हणाले, 'आम्ही सामना होणार नाही, असा विचार करून कधीही आमच्या तयारीत बदल केला नव्हता. आम्हाला नेहमीच असं वाटत होतं की काहीतरी घडेल आणि आम्ही सामने खेळू. त्यामुळे आम्ही फार बदल केला नाही.' तसेच ते म्हणाले आज हा सामना होणार असल्याने भारतीय संघाला एक दर्जेदार संघाविरुद्ध खेळण्याची संधी मिळेल..पाकिस्तान सरकारने फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला त्यांच्या संघाला भारताविरूद्धचा सामना न खेळण्यास सांगितले होते. मात्र आयसीसी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यांच्यासोबत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची बैठक झाल्यानंतर हा निर्णय बदलण्यात आला. पाकिस्तान सरकारने हा सामना नियोजनानुसार खेळण्यास सांगितले..दरम्यान, या घटना घडत असल्या तरी भारतीय संघातील ड्रेसिंग रुममध्ये याचा परिणाम झाला नसल्याचे टेन डोईशेट यांनी सांगितले. ते म्हणाले, जोपर्यंत मैदानात ते त्या दिवशी खेळयला येत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही हेच गृहित धरलेलं की हा सामना खेळायचा आहे. .T20 World Cup Ind vs Namibia : मोठ्या विजयाचे भारताचे ध्येय; नामिबियाविरुद्ध अभिषेक शर्मा मुकण्याची शक्यता.ते पुढे म्हणाले, 'आम्ही राजकारणापासून दूर राहण्याचाच प्रयत्न केला. देशाचा भावना आणि दोन्ही देशातील वेगवेगळे राजकारण याबाबत यापूर्वी मी बोललो आहे, पण मला वाटतं की हे खरंच खूप महत्त्वाचं आहे की आम्ही क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे.' दरम्यान, डोईशेट म्हणाले की पाकिस्तान दोन आठवड्यांपासून कोलंबोमध्ये असल्याने त्यांच्यासाठी हा फायदा असेल. पण भारताचे सर्वोत्तम सामना खेळण्यावरच लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.