IND vs NZ 1st T20I: सत्य समोर येईल! गौतम गंभीरला रोहित, विराट नकोत; ही चर्चा सुरू असताना मुख्य प्रशिक्षकाची महत्त्वाची पोस्ट

IND vs NZ 1st T20I Gautam Gambhir reaction : भारतीय संघाने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात न्यूझीलंडवर ४८ धावांनी विजय मिळवून ५ सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यानंतर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याचे ट्विट चर्चेत आले आहे. न्यूझीलंडकडून वन डे मालिकेत हार पत्करावी लागल्यानंतर गौतमवर प्रचंड टीका झाली. त्यात गौतमने नागपूर सामन्यानंतर पोस्ट लिहिली, जी व्हायरल झाली आहे. .'रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून हटवण्याची गरजच काय होती? त्यापेक्षा शुभमन गिलला हटवा'; BCCI ला मिळालाय सल्ला....नागपूर ट्वेंटी-२० मध्ये सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने न्यूझीलंडचा ४८ धावांनी पराभव केला. सामन्यानंतर गंभीरची पोस्ट विजयापेक्षा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली. सामन्यापूर्वी काँग्रेस खासदार शशी थरूर ( Shashi Tharoor) यांनी गंभीरसोबतच्या भेटीचा फोटो शेअर केला आणि त्याचे भरभरून कौतुक केले होते..त्यांनी लिहिले आहे की, "जुने मित्र गौतम गंभीर यांच्याशी नागपूरमध्ये मनमोकळेपणाने संवाद साधण्याची संधी मला मिळाली. पंतप्रधानांनंतर भारतातील सर्वात कठीण जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आहे. दररोज लाखो लोक त्यांच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, तरीही ते पूर्ण शांततेने आणि दृढनिश्चयाने, अढळपणे पुढे जात आहेत. त्यांचा शांत संकल्प आणि सक्षम नेतृत्व कौतुकास्पद आहे. आजपासून सुरू होणाऱ्या प्रत्येक आव्हानासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो.".गंभीर काय म्हणाला?त्यावर गौतम गंभीरने काँग्रेस खासदार थरूर यांचे आभार मानले. त्याने लिहिले की, "खूप खूप धन्यवाद, डॉ. शशी थरूर! जेव्हा सर्व गोंधळ कमी होईल, तेव्हा प्रशिक्षकाच्या कथित "अमर्याद शक्ती" मागील सत्य आणि तर्क समोर येईल. तोपर्यंत, मी फक्त हसत आहे की, मला माझ्या स्वतःच्या लोकांविरुद्ध उभे केले जात आहे.".गंभीरच्या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पूर आला. एका नेटीझन्सने लिहिले की, प्रशिक्षकाने सोशल मीडिया आणि जनसंपर्कपासून दूर राहावे आणि राहुल द्रविड किंवा रवी शास्त्री यांच्याप्रमाणे केवळ संघावर लक्ज केंद्रित करावे..गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली, टीम इंडियाचा घरच्या मैदानावरचा रेकॉर्ड खराब राहिला आहे. २०२४ मध्ये न्यूझीलंडने घरच्या मैदानावर झालेल्या कसोटी मालिकेत भारताचा ३-० असा पराभव केला. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेने घरच्या मैदानावर झालेल्या कसोटी मालिकेत भारताचा पराभव केला. न्यूझीलंडने भारतात वन डे मालिकाही जिंकली आहे.