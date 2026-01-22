Cricket

IND vs NZ 1st T20I: सत्य समोर येईल! गौतम गंभीरला रोहित, विराट नकोत; ही चर्चा सुरू असताना मुख्य प्रशिक्षकाची महत्त्वाची पोस्ट

Does Gautam Gambhir want Rohit and Virat out of T20Is? रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना संघातून दूर ठेवायचे असल्याचा आरोप मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यावर होत असतानाच त्याने या चर्चेवर महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे.
Updated on

IND vs NZ 1st T20I Gautam Gambhir reaction : भारतीय संघाने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात न्यूझीलंडवर ४८ धावांनी विजय मिळवून ५ सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यानंतर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याचे ट्विट चर्चेत आले आहे. न्यूझीलंडकडून वन डे मालिकेत हार पत्करावी लागल्यानंतर गौतमवर प्रचंड टीका झाली. त्यात गौतमने नागपूर सामन्यानंतर पोस्ट लिहिली, जी व्हायरल झाली आहे.

