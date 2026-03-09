T20 World Cup विजयानंतर दिसली धोनी-गंभीरची बाँडिंग! कॅप्टनकूलच्या 'त्या' पोस्टवर गौतमने केली कमेंट; 'तुला पाहून...

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारतीय संघाने न्यूझीलंडला अंतिम सामन्यात पराभूत करत विजेतेपद मिळवले. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना पार पडला. या सामन्यासाठी स्टेडियमवर भारताचे वर्ल्ड कप विजेते कर्णधार एमएस धोनी, रोहित शर्मा आणि कपिल देव हे तिघेही उपस्थित होते. या दिग्गजांच्या उपस्थितीत भारतीय संघाने तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कप जिंकला. इतकेच नाही, तर यामुळे भारतीय संघाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या (Gautam Gambhir) नावावर खास विक्रमही झाला. तो खेळाडू आणि प्रशिक्षक म्हणून टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) जिंकणारा पहिलाच भारतीय ठरला. २००७ मध्ये तो एमएस धोनीच्या (MS Dhoni) नेतृत्वात टी२० वर्ल्ड कप जिंकलेल्या भारतीय संघाचा महत्त्वाचा भाग होता. .MS Dhoni Post: 'कोच साहेब, चेहऱ्यावर हसू...' धोनीचा गौतम गंभीरसाठी T20 WC विजयानंतर स्पेशल संदेश; बुमराहलाही म्हटलंय चॅम्पियन.दरम्यान, रविवारी भारतीय संघाने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्त्वात आणि गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली टी२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर देशभरातून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. अनेक आजी-माजी खेळाडूंनी भारतीय संघाचे अभिनंदन केले आहे. तरी त्यातही धोनीच्या पोस्टने मात्र सर्वांचेच लक्ष वेधले. त्याने भारतीय संघाचे अभिनंदन करण्यासोबतच गंभीरसाठी खास संदेशही लिहिला होता..धोनीने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिले होते की 'अहमदाबादमध्ये इतिहास घडला. भारतीय संघाचे आणि सपोर्ट स्टाफचे, तसेच जगातील सर्व भारतीय संघाच्या चाहत्यांचे अभिनंदन. तुम्हा सर्वांना खेळताना पाहून आनंद होतो.' तसेच त्याने पुढे गंभीरसाठी लिहिले होते की 'कोच साहेब तुझ्या चेहऱ्यावर हसू खुलून दिसतं. हसऱ्या चेहऱ्यावरील जिद्द, हे खरोखर किलर कॉम्बो आहे. खूपच छान, मजा करा.' याशिवाय धोनीने बुमराहचे कौतुक करताना लिहिले की 'बुमराहबद्दल काही न लिहिणेच योग्य आहे. चॅम्पियन बॉलर.'.धोनीची ही पोस्ट प्रचंड व्हायरल झाली. त्यानंतर अनेकांना गौतम गंभीर काय प्रतिक्रिया देणार याची उत्सुकता होती. अखेर ती उत्सुकता संपली असून गंभीरने धोनीच्या पोस्टवर कमेंट करून लिहिले की 'ते हसून चेहऱ्यावर येण्यासाठी कारणही तसंच होतं, तुला तिथे पाहून छान वाटलं.'.दरम्यान, अनेकदा धोनी आणि गंभीर यांच्यातील नातं फारसं चांगलं नसल्याची चर्चा होते. गंभीरने अनेकदा २०११ वनडे वर्ल्ड कप विजयाचे श्रेय केवळ धोनीला देण्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे, तसेच गंभीरला भारतीय संघातून दूर करण्यामागेही धोनी असल्याच्या चर्चा सातत्याने होत असतात. त्यामुळे त्यांच्या नात्याबाबत अनेकदा क्रिकेट वर्तुळात बोललं जातं. .T20 WC, IND vs NZ: सेमीफायनल झाली, आता फायनलची बारी! MS Dhoni सूर्याच्या टीम इंडियाला चिअर करण्यासाठी अहमदाबादमध्ये दाखल; Video.मात्र आता टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या विजयानंतर धोनीने केलेल्या पोस्टने त्यांच्यातील नातं अद्यापही चांगलं असल्याचे संकेत दिले आहेत.गंभीर आणि धोनी अनेक वर्षे भारताकडून एकत्र खेळले असून २००७ नंतर त्यांनी २०११ वनडे वर्ल्ड कपही एकत्र जिंकला होता. २०११ वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात या दोघांमध्ये महत्त्वाची १०९ धावांची भागीदारी झाली होती. गंभीर ९७ धावांवर बाद झाला होता, तर धोनी ९१ धावांवर नाबाद राहिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.