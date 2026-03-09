T20 World Cup विजयानंतर दिसली धोनी-गंभीरची बाँडिंग! कॅप्टनकूलच्या 'त्या' पोस्टवर गौतमने केली कमेंट; 'तुला पाहून...

Cricket

Gautam Gambhir Comment On MS Dhoni's Post: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारताने न्यूझीलंडला पराभूत करत विजेतेपद मिळवले. यानंतर धोनीने केलेल्या पोस्टमध्ये गंभीरसाठी खास संदेश होता. त्यावर आता गंभीरने कमेंट केली आहे.
टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारतीय संघाने न्यूझीलंडला अंतिम सामन्यात पराभूत करत विजेतेपद मिळवले. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना पार पडला. या सामन्यासाठी स्टेडियमवर भारताचे वर्ल्ड कप विजेते कर्णधार एमएस धोनी, रोहित शर्मा आणि कपिल देव हे तिघेही उपस्थित होते. या दिग्गजांच्या उपस्थितीत भारतीय संघाने तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कप जिंकला.

इतकेच नाही, तर यामुळे भारतीय संघाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या (Gautam Gambhir) नावावर खास विक्रमही झाला. तो खेळाडू आणि प्रशिक्षक म्हणून टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) जिंकणारा पहिलाच भारतीय ठरला. २००७ मध्ये तो एमएस धोनीच्या (MS Dhoni) नेतृत्वात टी२० वर्ल्ड कप जिंकलेल्या भारतीय संघाचा महत्त्वाचा भाग होता.

MS Dhoni Post: 'कोच साहेब, चेहऱ्यावर हसू...' धोनीचा गौतम गंभीरसाठी T20 WC विजयानंतर स्पेशल संदेश; बुमराहलाही म्हटलंय चॅम्पियन
