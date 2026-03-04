T20 WC, IND vs ENG: वानखेडेची खेळपट्टी पाहून गौतम गंभीर क्युरेटरवर संतापला? सेमीफायनलपूर्वी ड्रामा, त्या व्हायरल फोटोमुळे चर्चा

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत गुरुवारी भारत आणि इंग्लंड संघात उपांत्य फेरीचा सामना रंगणार आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) हा सामना होणार असून सलग तिसऱ्यांदा उपांत्य सामन्यात हे दोन संघ आमने-सामने येणार आहेत. या सामन्यात लाल मातीची खेळपट्टी असेल, पण ही खेळपट्टी कोणाला साथ देईल, याबाबत उत्सुकता आहे. सध्या समोर आलेल्या फोटोमध्ये तर खेळपट्टीवर हिरवे गवत दिसत आहे. तसे असेल, तर वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळू शकते. याच दरम्यान गौतम गंभीरचा (Gautam Gambhir) एक फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, यामध्ये तो पिच क्युरेटरवर (Pitch Curator) नाराज दिसत आहे. .T20 World Cup: सूर्यकुमार खराब फॉर्ममध्ये असलेल्या खेळाडूंशी कसा वागतो? स्वत:च केला खुलासा.भारतीय संघाने मंगळवारी वानखेडे स्टेडियमवर केला होता, यावेळी तिथे गौतम गंभीरही उपस्थित होता. यावेळी त्याची चर्चा पिच क्युरेटरसोबतही झाली. दरम्यान, त्यांच्यात नेमकं काय बोलणं झालं, हे स्पष्ट झालेल नाही. मात्र व्हायरल फोटोवरून गंभीर फारसा खूश नसल्याचे दिसत आहे..भारतासाठी या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये फलंदाजी चिंतेचा विषय राहिली आहे. वरची फळी सातत्याने अपयशी ठरताना दिसली आहे. तसेच फिरकी गोलंदाजीविरुद्ध भारतीय फलंदाज संघर्ष करतानाही दिसला आहे. अशात आता जर खेळपट्टी गोलंदाजीसाठी फायदेशीर ठरली, तर भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते..सामन्याआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मॉर्ने मॉर्केलने (Morne Morkel) म्हटले आहे की खेळपट्टी कशी असेल, याबाबत निश्चित माहिती नाही. तरी ही खेळपट्टी चांगली असेल आणि मोठ्या धावसंख्येचा हा सामना होईल, असे अपेक्षित आहे, असं मॉर्केल म्हटला आहे..T20 WC: वानखेडे स्टेडियमवर शांतता ठेवू... भारताविरुद्धच्या सेमीफायनलपूर्वी इंग्लंडच्या स्टार खेळाडूची वॉर्निंग.दरम्यान, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार भारत आणि अमेरिका सामन्यात जशी खेळपट्टी होती, तशीच उपांत्य सामन्यातही असण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात गोलंदाजांना मोठी मदत मिळाली होती. त्या सामन्यात मोहम्मद सिराज चमकला होता. तसेच अमेरिकेच्या गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी केली होती. त्यामुळे आता या सामन्यात नेमकी खेळपट्टी कोणाला साथ देणार, हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील टी२० वर्ल्ड कपमधील सामन्यांचा इतिहास पाहाता भारताने ५ पैकी ३ सामने जिंकले आहेत, तर इंग्लंडने २ सामने जिंकले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.