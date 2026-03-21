बॅट दे रे...! T20 World Cup मध्ये तीन भोपळ्यांनंतर अभिषेक शर्माचा मेसेज येताच काय दिलं शुभमन गिलने उत्तर; पाहा Video

1. अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांची मैत्री बीसीसीआय पुरस्कार सोहळ्यात दिसली. 2. टी२० वर्ल्ड कपमध्ये अभिषेकची सुरुवात खराब झाली, पण अंतिम सामन्यात त्याने ५२ धावा केल्या. 3. अभिषेकने शुभमनला मेसेज करून बॅट मागितली होती, पण गिलने त्याला प्रोत्साहन दिले. .अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल हे दोघेही चांगले मित्र आहेत, हे आता सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्यात बऱ्याचदा मस्तीही सुरू असते. लहानपणापासून ते एकत्र खेळत असून आता पुन्हा एकदा त्यांच्यातील घट्ट मैत्री नुकत्याच झालेल्या बीसीसीआय पुरस्कार सोहळ्यात पाहायला मिळाली. या सोहळ्यात शुभमन गिलला (Shubman Gill) २०२४-२५ हंगामातील सर्वोत्तम पुरुष क्रिकेटपटूचा पुरस्कार मिळाला होता. त्यावेळी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ (T20 World Cup 2026) विजेत्या संघाचा भाग म्हणून अभिषेक शर्माही (Abhishek Sharma) उपस्थित होता. .IPL 2026 : इशान किशन कर्णधार, अभिषेक शर्माकडे उप कर्णधारपद... संघात खांदेपालट... आणखी एक अचंबित करणारा निर्णय.अभिषेक शर्मासाठी टी२० वर्ल्ड कपची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती. तो पहिल्या तीन डावात शून्यावर बाद झाला होता. त्यानंतरही त्याला मोठी खेळी करण्यात अपयश आले होते. मात्र अखेर अंतिम सामन्यात मोक्याच्या क्षणी त्याने २१ चेंडूत ५२ धावांची खेळी केली, तसेच संजू सॅमसनसोबत ९८ धावांची भागीदारीही केली. न्यूझीलंडविरुद्धचा हा सामना भारताने ९६ धावांनी जिंकून तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कपवर नाव कोरले होते..दरम्यान, बीसीसीआयच्या वार्षिक पुरस्कार सोहळ्यात शुभमनला प्रश्न विचारण्यात आला की टी२० वर्ल्डकप स्पर्धेपूर्वी जर तू कोणता सल्ला अभिषेकला दिला असता, तर तो काय असता? त्यावर गिल म्हणाला, 'अव्वल क्रमांकाच्या टी२० फलंदाजाला कोण सल्ला देणार?' त्यावर सर्वजण हसले. पण नंतर अभिषेकनेच सांगितले की खराब फॉर्मनंतर त्यानेच शुभमनला मेसेज केला होता..मुंगूस बॅटने फटकेबाजी करणारा विश्वविजेता खेळाडू आता शुभमन गिलच्या टीमला देणार प्रशिक्षण! IPL 2026 आधी मोठी घोषणा.अभिषेक म्हणाला, '३ डक्सनंतर (तीनवेळा शुन्यावर आऊट झाल्यानंतर) मीच त्याला मेसेज केला होता की कोणता नकोसा विक्रम होण्याआधी मला बॅट दे. पण तो म्हणाला, तू करशील.' त्यानंतर अभिषेकला विचारलं की त्याला कोणाची बॅट सर्वात जास्त आवडते. त्यावेळी अभिषेकने विचार न करता सांगितले की 'शुभमनचीच'. त्यावर शुभमन म्हणाला, 'तो नेहमीच माझ्या बॅटने खेळतो.'.टी२० वर्ल्ड कपपूर्वी शुभमनला भारताच्या टी२० संघातून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे तो टी२० वर्ल्ड कपसाठी संघात नव्हता. तथापि, आता शुभमन आणि अभिषेक आयपीएलमध्ये खेळताना दिसणार आहेत. शुभमन गुजरात टायटन्सचे नेतृत्व करणार आहे, तर अभिषेक शर्मा सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळेल. पॅट कमिन्सच्या अनुपस्थितीत हैदराबादचा कर्णधार इशान किशन असेल, तर अभिषेक शर्मा उपकर्णधार असणार आहे.