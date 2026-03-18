IPL 2026 : इशान किशन कर्णधार, अभिषेक शर्माकडे उप कर्णधारपद... संघात खांदेपालट... आणखी एक अचंबित करणारा निर्णय
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा पुढच्या आठवड्यात सुरू होत आहे. मात्र ही स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच सनरायझर्स हैदराबाद संघाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यंदा सनरायझर्स हैदराबादला इशन किशनच्या रुपात नवा कर्णधार मिळणार आहे, याबाबत संघाने माहिती दिली आहे.
सनरायझर्स हैदराबादचा नियमित कर्णधार पॅट कमिन्स सध्या पाठीच्या दुखापतीमुळे त्रस्त आहे. त्यामुळे तो सुरुवातीच्या काही सामन्यांना मुकणार आहे. त्यामुळे त्याच्या अनुपस्थितीत यष्टीरक्षक फलंदाज इशान किशन सनरायझर्स हैदराबादचे नेतृत्व करणार आहे, तर सलामीवीर अभिषेक शर्मा उपकर्णधार असेल. याबाबत बुधवारी फ्रँचायझीने घोषणा केली आहे.
(बातमी अपडेट होत आहे)
