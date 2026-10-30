IND vs NZ, 4th T20I: श्रेयस अय्यरचा विश्वविक्रम, तर भुवीची जागा घेणाऱ्या मयंक यादवचे न्यूझीलंडला ५ ओव्हरमध्येच मोठे धक्के

New Zealand vs India 4th T20I : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेतील चौथा सामना ऑकलंडला शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) खेळवला जात आहे. भारताने पहिले तिन्ही सामने जिंकून आधीच मालिका खिशात घातली असल्याने आता या मालिकेत पूर्ण वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न भारताचा असणार आहे. दरम्यान, चौथ्या सामन्यात भारताला मयंक यादवने (Mayank Yadav) सुरुवातही दमदार करून दिली असून पॉवरप्लेमध्येच त्याने दोन मोठे धक्के यजमान न्यूझीलंडला दिले आहेत. .IND vs NZ: भारताविरुद्ध आधी मालिका गमावली अन् आता न्यूझीलंडचे दोन प्रमुख गोलंदाज शेवटच्या T20I सामन्यांमधून बाहेर, कारण काय?.या सामन्यात भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर न्यूझीलंडकडून टीम सिफर्ट आणि फिन ऍलेन यांनी डावाची सुरुवात केली. पहिल्याच षटकात मयंद यादवने चांगला मारा केला. त्याला या सामन्यात भुवनेश्वर कुमारच्या जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली. पहिल्याच षटकात त्याने शेवटच्या चेंडूवर सिफर्टला ३ धावांवर प्रिन्स यादवच्या हातून झेलबाद केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.दुसऱ्या षटकात अर्शदीप सिंगने ९ धावा दिल्या. मात्र तिसऱ्या षटकात पुन्हा गोलंदाजीला आलेल्या मयंक यादवने न्यूझीलंडला दुसरा मोठा धक्का दिला. खरंतर या षटकात तिसऱ्या क्रमांकावर उतरलेल्या डॅरिल मिचेलने या षटकात पहिल्या चार चेंडूंवरच दोन षटकार आणि दोन चौकार वसूल केले होते. मात्र अखेर पाचव्या चेंडूवर मयंकने त्याचा काटा काढला. त्याने मिचेलला पायचीत केले. .डॅरिल मिचेलने ९ चेंडूत २४ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर फिन ऍलेनला साथ देण्यासाठी ग्लेन फिलिप्स आला. दरम्यान, न्यूझीलंडने जरी २ विकेट्स ५ षटकातच गमावल्या असल्या तरी त्यांनी १० ची धावगती कायम ठेवली आहे. ५ षटकात न्यूझीलंडने २ बाद ५३ धावा केल्या. ऍलेन आणि फिलिप्स दोघेही प्रत्येकी १२ धावांवर खेळत आहेत..IND vs NZ: इशानची एन्ट्री, वैभव सूर्यवंशी पुन्हा बाकावर! भुवनेश्वर कुमारही OUT, श्रेयस अय्यरने Playing XI मध्ये केले धडाधड बदल.कर्णधार श्रेयस अय्यरचा विक्रमदरम्यान, भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) नाणेफेक जिंकल्याने त्याच्या नावावर नवा विक्रम झाला आहे. त्याने कर्णधार म्हणून पहिल्या २५ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यातच १९ वेळा नाणेफेक जिंकली आहे. त्यामुळे आयसीसीचे पूर्ण सदस्य असलेल्या देशांच्या कर्णधारांमध्ये पहिल्या २५ टी२० सामन्यात सर्वाधिक नाणेफेक जिंकणारा तो ठरला आहे. त्याच्यापाठोपाठ या यादीत वेस्ट इंडिजचा डॅरेन सॅमी आमि पाकिस्तानचा सलमान अली आघा आहे. या दोघांनी कर्णधार म्हणून पहिल्या २५ सामन्यांत प्रत्येकी १७ वेळा नाणेफेक जिंकली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.