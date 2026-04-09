DC vs GT, Video: आधी रागात बॅट निसटली, मग फिल्डरकडं पाहिलं अन् ग्लेन फिलिप्स काही क्षणात जोरात धावू लागला; नेमकं काय घडलं?

DC vs GT, Marathi News: दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील १४ वा सामना दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स संघात पार पडला. या सामन्यात गुजरात टायटन्सने अवघ्या एका धावेने विजय मिळवला. अत्यंत रोमांचक झालेल्या या अनेक अशा घटना घडल्या, ज्यांनी लक्ष वेधले. यातीलच एक क्षण म्हणजे ग्लेन फिलिप्सने (Glenn Phillips) एका क्षणी बॅट फेकल्यानंतर दुसऱ्याच क्षणी घेतलेली धाव. .झाले असे की प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या गुजरात टायटन्सकडून (Gujarat Titans) ग्लेन फिलिप्स १८ व्या षटकात ५ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला होता. १९ व्या षटकात त्याच्यासोबत वॉशिंग्टन सुंदर फलंदाजी करत होता..यावेळी १९ व्या षटकाच्या पहिला चेंडू टी नटराजनने टाकल्यानंतर फिलिप्सने त्याच्यावर मोठा शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याच्याकडून तो शॉट नीट बसला नाही, त्यामुळे त्याला वाटलं की आता त्याचा सोपा झेल जाईल. त्यामुळे निराश झालेल्या काहीसा स्वत:वरच चिडलेल्या फिलिप्सच्या हातून बॅट निसटली आणि खाली पडली. तरी तो निराश होता. पण पुढच्या क्षणी जेव्हा त्याच्या लक्षात आले की चेंडू ट्रिस्टन स्टब्सच्या समोर पडला, पण झेल झाला नाही. तेव्हा त्याने वेळ न दवडता बॅटही न उचलता नॉन-स्ट्रायकरच्या दिशेने धाव घेतली. त्यामुळे गुजरातला धाव मिळाली. फिलिप्सने त्यावेळी जे वेळेचे भान राखलं त्याचं सध्या कौतुक होत आहे. कारण बॅट पडल्यानंतरही तो अत्यंक वेगात धावला होता..दरम्यान, २० व्या षटकात वॉशिंग्टन सुंदर अर्धशतक करून बाद झाला. त्याने ३२ चेंडूत ५५ धावांची खेळी केली. फिलिप्स १४ धावांवर नाबाद राहिला. त्याआधी कर्णधार शुभमन गिलने ४५ चेंडूत ४ चौकार आणि ५ षटकारांसह ७० धावांची खेळी केली. जॉस बटलरने २७ चेंडूत ५२व धावांची खेळी केली. त्यामुळे गुजरातने २० षटकात ४ बाद २१० धावा केल्या..त्यानंतर २११ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दिल्लीला २० षटकात ९ बाद २०९ धावा करता आल्या. दिल्लीकडून केएल राहुलने ५२ चेंडूत ९२ धावांची खेळी केली. यामध्ये त्याने ११ चौकार आणि ४ षटकार मारले. पाथुम निसंकाने २४ चेंडूत ४१ धावा केल्या. याशिवाय डेव्हिड मिलरने २० चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ४१ धावा केल्या. गुजरातसाठी राशिद खानने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या.