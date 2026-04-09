कोलकता : कोलकाता नाईट रायडर्स-लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये आज ईडन गार्डन्स स्टेडियममध्ये आयपीएलमधील साखळी फेरीची लढत रंगणार आहे. वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी याने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या लढतीत ट्रॅव्हिस हेड व अभिषेक शर्मा या सलामीवीरांना झटपट बाद करीत लखनौ संघाच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला होता..आता मोहम्मद शमी लखनौविरुद्धच्या लढतीत स्वत:च्या मूळ घरी अर्थातच कोलकाता येथे खेळणार आहे. येथील वातावरण व खेळपट्टीबाबत त्याला चांगलीच माहिती असल्यामुळे यजमान कोलकाता संघाचा मार्ग खडतर असणार आहे. कोलकाता संघ यंदाच्या मोसमात पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेत असून, लखनौचा संघ दुसऱ्या विजयासाठी प्रयत्नशील असेल..पंजाब किंग्स-कोलकता नाईट रायडर्स यांच्यामधील कोलकता येथील ईडन गार्डन्समधील लढत पावसाच्या व्यत्ययामुळे रद्द झाली. मात्र, या लढतीत पंजाबच्या संघाच्या झेवियर बार्टलेट याने फिन ॲलेन व कॅमेरून ग्रीनला झटपट बाद करीत येथील खेळपट्टीवर वेगवान गोलंदाज प्रभाव टाकू शकतात याची झलक दाखवून दिली. या लढतीत कोलकता संघाची अवस्था दोन बाद १६ धावा अशी झाली होती. मात्र, पावसाने हजेरी लावल्यामुळे ही लढत रद्द झाली आणि कोलकाता संघाने सुटकेचा नि:श्वास टाकला..कोलकतामध्ये मागील तीन दिवस पाऊस पडत आहे. बुधवारीही येथे पावसाने हजेरी लावली. गुरुवारी सकाळीही पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. मात्र, संध्याकाळपासून येथे पाऊस पडणार नसल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..लखनौ संघासाठी कर्णधार रिषभ पंतचा फलंदाजी फॉर्म निर्णायक ठरीत आहे. त्याने मागील लढतीत अर्धशतकी खेळी साकारत संघाला नेत्रदीपक विजय मिळवून दिला. त्याच्या दिमतीला मिचेल मार्श, एडन मार्करम हे फलंदाज आहेत..कमकुवत बाजूकोलकता संघासाठी फलंदाजी ही कमकुवत बाजू ठरत आहे. अजिंक्य रहाणे-फिन ॲलेन या सलामी जोडीला ठसा उमटवता आलेला नाही. सुनील नारायण व वरुण चक्रवर्ती ही फिरकी जोडगोळी सपशेल अपयशी ठरत आहे. २५.२० कोटी रुपयांची बोली लावत संघात समाविष्ट केलेला कॅमेरून ग्रीन हा फलंदाजीत निराशा करीत आहे. तसेच क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून अद्याप त्याला गोलंदाजी करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. एकूणच काय कोलकता संघाचा पाय सध्या तरी खोलात आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हनकोलकाता नाईट रायडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), सुनील नरेन, व्यंकटेश अय्यर, रिंकू सिंग, अंगकृश रघुवंशी, आंद्रे रसेल, रमणदीप सिंग, स्पेन्सर जॉन्सन, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, फिन ॲलन लखनौ सुपर जायंट्स (LSG): मिचेल मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत (कर्णधार/यष्टिरक्षक), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, मोहम्मद शमी, आवेश खान, रवी बिश्नोई, यश ठाकूर, कृणाल पंड्या