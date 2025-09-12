PAK vs OMN : पाकिस्तानचा हा संघ भारताविरुद्ध खेळणार आहे का? ओमानविरुद्धचा खेळ पाहून उडवली जातेय खिल्ली...

आशिया चषक 2025 मध्ये पाकिस्तानचा सामना ओमानशी होत असून पाकिस्तानी फलंदाज संघर्ष करत आहेत.पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला.ओमानच्या शाह फैझलने पहिल्याच षटकात सैम आयुबला गोल्डन डकवर बाद केले..Asia Cup 2025 Pakistan vs Oman Live Marathi Update: आशियातील दोन तगडे संघ भारत व पाकिस्तान येत्या रविवारी समोरासमोर येणार आहेत. आशिया चषक स्पर्धेत उभय संघामधील सामन्याची सर्वांना उत्सुकता आहे. त्याआधी भारतीय संघाने संयुक्त अरब अमिरातीवर दणदणीत विजय मिळवून शेजाऱ्यांना इशारा दिला. त्यात पाकिस्तान आज ओमानविरुद्ध दम दाखवण्याच्या प्रयत्नात धापा टाकताना दिसत आहेत. पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला खरा, परंतु त्यांचे फलंदाज संघर्ष करत आहेत. .ओमानचा संघ प्रथमच आशिया चषक स्पर्धेत खेळतोय, परंतु पहिल्या षटकापासून त्यांनी त्यांची तयारी किती झालीय हे दाखवून दिले. शाह फैझलच्या पहिल्याच चेंडूवर साहिबजादा फरहानने दोन धावा मिळवल्या. त्यानंतर वाईड चेंडूवर एक धाव घेत सैम आयुबला स्ट्राईक दिली. शाह फैझलने चतुराईने चेंडूचा वेग कमी केला अन् तो स्टम्पच्या टप्प्यात ठेवला. डावखुरा सैम त्यावर बसून फटका मारायला गेला अन् चेंडू थेट पॅडवर आदळला. .India Vs Pakistan: भारतीय खेळाडूंची घरं जाळली जातात, त्यांना देशप्रेम वारंवार सिद्ध करावं लागतं... बिचारे! Shahid Afridi बरळला.ओमानच्या खेळाडूंनी जोरदार अपील केले आणि मैदानावरील अम्पायरने हात उंचावला. सैमने गरज नसताना DRS घेतला. रिप्लेमध्ये चेंडू व बॅट यांच्यात संपर्क झाला नसल्याचे दिसले अन् चेंडू थेट मधल्या स्टम्पवर आदळताना दिसला. त्यामुळे मैदानावरील अम्पायरचा निर्णय कायम राहिला आणि सैम गोल्डन डकवर बाद झाला. त्यानंतर आलेल्या साहिबजादाचा सोपा झेल कलीमने टाकला. ही विकेट पडली असती तर ओमानला मोठे यश मिळाले असते. .पाकिस्तानी फलंदाज ओमानसमोर अडखळताना दिसले आणि हे चित्र पाहून समालोचकांनी हा संघ भारताविरुद्ध खेळणार असेल तर आपला विजय पक्का अशी भविष्यवाणी करून टाकली. पाकिस्तानला ४ षटकांत १ बाद २७ धावा करता आल्या आहेत. ओमानचे गोलंदाज चेंडूच्या वेगावर विविधता ठेवून पाकिस्तीन फलंदाजांना हैराण करत आहेत. .Asia Cup 2025: भारताच्या 'या' दोन खेळाडूंमुळे India vs Pakistan सामन्याची तिकीटं विकली जात नाहीत; एमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाचा मोठा दावा.ओमान - आमीर कलीम, जतिंदर सिंग ( कर्णधार), हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला, हसनेन शाह, शाह फैझल, मोहम्मद नदीम, झिक्रिया इस्लाम, सुफयान मेहमूद, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव.पाकिस्तान- साहिबजादा फरहान, सैम आयुब, फखर जमान, सलमा अली आघा, हसन नवाज, मोहम्मद हॅरीस, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, अब्रार अहमद .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.