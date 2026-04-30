GT vs RCB Live: विराट कोहलीने घातला राडा! रजत पाटीदारच्या विकेटवरून संतापला, जेसन होल्डरच्या झेलवरून अम्पायरसोबत वाद Video

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Update : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध गुजरात टायटन्स सामन्यात वाद रंगला... कर्णधार रजत पाटीदार ( Rajat Patidar) याला बाद दिल्यावरून विराट कोहली संतापलेला दिसला. जेसन होल्डरने ( Jason Holder Catch) अप्रतिम झेल घेतला, परंतु त्यावरूच राडा सुरू झाला. विराट मैदानाबाहेरील अम्पायरसोबत वाद घालताना दिसला. .GT ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु विराट कोहलीने दुसऱ्याच षटकात कागिसो रबाडाला सलग पाच चौकार खेचले. विराट आज भलत्याच मूडमध्ये दिसत होता. त्याने १३ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह २८ धावांची खेळी केली. विराटची ही आयपीएलमधील पहिल्या १० चेंडूंत केलेली संयुक्तपणे सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. त्याने चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध २०२५ मध्ये बंगळुरू येथे १० चेंडूंत २८ धावा केल्या होत्या. त्याआधी मोहम्मद सिराजने RCB चा सलामीवीर जेकब बेथेल ( ५) याला झेलबाद केले..GT vs RCB Live: ४,४,४,४,४,१! विराट कोहलीचे सलग ५ चौकार; नोंदवला विक्रम, पण कागिसो रबाडाने काढला काटा... Video Viral.RCB चे दोन्ही सलामीवीर ३२ धावांवर तंबूत परतले. RCB कडून एकाच षटकात पाच किंवा त्यापेक्षा चौकार मारणारा तो तिसरा फलंदाज ठरला. २०१३ मध्ये ख्रिस गेलने पुणे वॉरियर्स इंडियाविरुद्ध इश्वर पांडेच्या षटकात पाच, तर शेन वॉटसनने २०१६ मध्ये रायझिंग पुणे सुपरजायंट्सविरुद्ध थिसारा परेराच्या षटकात पाच चौकार खेचले होते. RCB ने पहिल्या ६ षटकांत २ बाद ५९ धावा केल्या..देवदत्त पडिक्कल व कर्णधार रजत पाटीदार यांनी चांगला खेळ सुरू ठेवला होता. पण, ८व्या षटकात जेसन होल्डरने भन्नाट झेल घेत पाटीदारला ( १९) माघारी पाठवले. अर्शद खानच्या चेंडूवंर रजतने पुल शॉट मारला आणि डीप स्क्वेअर लेगवर जेसन होल्डने पळत जाऊन सुरेख झेल टिपला. कागिसो रबाडाची त्याच्यासोबत टक्कर होता होता वाचली..पण, होल्डरने चेंडूवरील नियंत्रण सोडले नाही. पण, झेल घेतल्यानंतर त्याने चेंडू जमिनीवर टेकवल्याचा आरोप झाला. पण, तिसऱ्या अम्पायरने चेक केल्यानंतर होल्डरने योग्य झेल घेतल्याचे जाहीर केले. यावरून विराट कोहली व RCB च्या डग आऊटमध्ये संताप दिसला. विराट अम्पायरसोबत भांडताना दिसला. त्यानंतर आलेल्या जितेश शर्माला ( १) जेसनने बाद करून RCB ची अवस्था ४ बाद ८० धावा अशी केली.