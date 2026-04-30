GT vs RCB Live: ४,४,४,४,४,१! विराट कोहलीचे सलग ५ चौकार; नोंदवला विक्रम, पण कागिसो रबाडाने काढला काटा... Video Viral

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Update : गुजरात टायटन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफमध्ये पोहोचायचे असेल तर आता चूक करून चालणार नाही. GT आज त्यांच्या घरच्या मैदानावर गुणतालिकेत दुसऱ्या क्रमांकावरील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला भिडत आहे. हा सामना जिंकून RCB ला अव्वल स्थानावर झेप घेण्याची संधी आहे. GT विरुद्धच्या मागील सामन्यात बंगळुरूत त्यांनी २०५ धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला होता. आता RCB अहमदाबाद येथे पुन्हा तोच करिष्मा करण्यासाठी पोहोचले आहेत. विराट कोहलीने दुसऱ्याच षटकात सलग पाच चौकार मारून मोठा विक्रम नोंदवला..आयपीएलच्या या पर्वात पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये भुवनेश्वर कुमार ( ६) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि त्याने ७.६च्या इकॉनॉमीने धावा दिल्या आहेत. पण, साई सुदर्शनला रोखणे, त्याला सोपे जाणार नाही. गुजरातच्या सलामीवीराने पहिल्या सहा डावात १३५ धावा केल्यानंतर पुढील दोन सामन्यांत १०० व ८७ धावांची खेळी करून सूर मिळवला आहे. पण, त्याला इतरांच साथ मिळायला हवी. RCB vs GT यांच्यातल्या जय पराजयाच्या आकडेवारीत बंगळुरू ४-३ असा पुढे आहे. या दोन्ही संघांतील सातही सामने लक्ष्याचा पाठलाग करणारा संघ जिंकला आहे..IPL 2026 : स्टार खेळाडूंसोबत शेवटचा'सेल्फी'! १४ वर्षीय अभव, २० वर्षीय क्रिकेटपटूचा जागीच मृत्यू; DC vs RCB सामन्यानंतर भयानक घडलं.गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दोन्ही संघांतील मागील सात सामन्यांचा इतिहास पाहता, GT ने तुर्तास तरी बाजी मारली आहे. विराट कोहली व जेकब बेथेल यांनी चांगली सुरुवात केली. विराटने दुसऱ्या षटकात कागिसो रबाडाला सलग ५ अप्रतिम चौकार खेचले. सहावा चेंडूही स्ट्रेट ड्राईव्ह मारलेला, परंतु रबाडाने पायाने तो अडवला. कागिसोच्या या षटकात २१ धावा आल्या. मोहम्मद सिराजलाही विराटने लाँग ऑनवर षटकार खेचला, परंतु चौथ्या षटकात सिराजने विकेट घेतली. बेथेल ५ धावांवर झेलबाद झाला. .कागिसोने त्याच्या पुढच्या षटकात विराटचा काटा काढला... विराट स्टम्प सोडून पुढे फटका मारायला आला अन् रबाडाने चतुराईने बाऊन्सर फेकला. विराटचा फटका चूकल्यावर चेंडू हवेत उडाला आणि राशिद खानने अप्रतिम झेल घेतला. विराटला २८ धावांवर माघारी जावे लागले आणि RCB चे दोन्ही सलामीवीर ३२ धावांवर तंबूत परतले. RCB कडून एकाच षटकात पाच किंवा त्यापेक्षा चौकार मारणारा तो तिसरा फलंदाज ठरला. २०१३ मध्ये ख्रिस गेलने पुणे वॉरियर्स इंडियाविरुद्ध इश्वर पांडेच्या षटकात पाच, तर शेन वॉटसनने २०१६ मध्ये रायझिंग पुणे सुपरजायंट्सविरुद्ध थिसारा परेराच्या षटकात पाच चौकार खेचले होते..Royal Challengers Bengaluru: विराट कोहली, जेकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेव्हिड, रोमारिओ शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा.Gujarat Titans : शुभमन गिल, बी साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वॉशिंग्टन सुंदर, शाहरुख खान, जेसन होल्डर, राशिद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार.