GT vs RCB Live: एवढा राग...! शुभमन गिलची कॅच घेतल्यावर विराट कोहलीने काय केलं? त्याच्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती Video Viral

Virat Kohli aggressive celebration after Shubman Gill catch : विराट कोहली पुन्हा एकदा आपल्या आक्रमक शैलीमुळे चर्चेत आला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध गुजरात टायटन्स सामन्यात त्याने शुभमन गिल याचा झेल घेतल्यानंतर केलेले सेलिब्रेशन सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.
Virat Kohli celebrates aggressively after dismissing Shubman Gill

Swadesh Ghanekar
Updated on

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Update : एक वादग्रस्त निर्णयामुळे विराट कोहलीचा पारा किती चढू शकतो, हे आज पाहायला मिळत आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात विराट जरा जास्तच आक्रमक भूमिकेत दिसला. रजत पाटीदारला चुकीच्या निर्णयाने बाद दिल्याने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा हा स्टार फलंदाज आधीच तापला होता. शुभमन गिलचा झेल टिपल्यानंतर त्याने साजरे केलेले आक्रमक सेलिब्रेशन त्याला किती राग आलाय, हेच सांगणारा होता.

