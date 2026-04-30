GT vs RCB Live: एवढा राग...! शुभमन गिलची कॅच घेतल्यावर विराट कोहलीने काय केलं? त्याच्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती Video Viral

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Update : एक वादग्रस्त निर्णयामुळे विराट कोहलीचा पारा किती चढू शकतो, हे आज पाहायला मिळत आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात विराट जरा जास्तच आक्रमक भूमिकेत दिसला. रजत पाटीदारला चुकीच्या निर्णयाने बाद दिल्याने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा हा स्टार फलंदाज आधीच तापला होता. शुभमन गिलचा झेल टिपल्यानंतर त्याने साजरे केलेले आक्रमक सेलिब्रेशन त्याला किती राग आलाय, हेच सांगणारा होता..विराट कोहलीने दमदार सुरुवात करूनही RCB ला १५५ धावांवर ऑल आऊट व्हावे लागले. बंगळुरूने १ ते ६ षटकांत ९.८३च्या सरासरीने ५९ धावा केल्या, परंतु नंतर ७ ते १५ षटकांत ही सरासरी ८.११ आणि १६ ते १९.२ षटकांत ५.३ एवढी कमी होत गेली. विराटने १३ चेंडूंत २८ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर देवदत्त पडिक्कलने २४ चेंडूंत ४० धावांची खेळी केली. पण, अन्य फलंदाजांची कामगिरी निराशाजनक ठरली. अर्शद खानने तीन, जेसन होल्डर व राशिद खान यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..या सामन्यात मधल्या षटकांत ६ विकेट्स पडल्या आणि आयपीएलच्या या हंगामातील ही दुसरी सर्वाधिक विकेटसंख्या ठरली. याच मैदानावर राजस्थान रॉयल्सच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना GT ने सात फलंदाज गमावले होते. आयपीएल २०२५ ते २०२६ मध्ये RCB चा संघ ऑल आऊट होण्याची ही दुसरी वेळ ठरली. मागच्या वर्षी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध त्यांचा संपूर्ण संघ १८९ धावांत तंबूत परतला होता. माफक लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या GT चा फॉर्मात असलेला सलामीवीर साई सुदर्शन ( ६) स्वस्तात माघारी परतला. .भुवनेश्वर कुमारची ही ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील ३५० वी विकेट ठरली. ट्वेंटी-२० भारतासाठी सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या पुरुष गोलंदाजांमध्ये भुवी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. युझवेंद्र चहल ( ३९१) अव्वल स्थानी आहे, तर जसप्रीत बुमराह ( ३४७), पीयुष चावला ( ३२७) व आर अश्विन ( ३१७) हे टॉप पाचमध्ये आहेत. पण, शुभमन गिल, आज जबरदस्त खेळ करताना दिसला. त्याने RCB चा प्रमुख गोलंदाज जोश हेझलवूडला खणखणीत षटकार खेचून संघाला ४ षटकांत पन्नास धावांच्या पुढे नेले. .भुवीने पुन्हा एकदा कमाल केली आणि विराट कोहलीने भन्नाट झेल टिपला. शुभमनला १८ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ४३ धावांवर माघारी जावे लागले आणि त्यावेळी विराटचा जल्लोष, हावभाव पाहण्यासारखे होते. पण, जॉस बटलरने हात मोकळे केले आणि GT ला पॉवर प्लेमध्ये २ बाद ६९ धावांपर्यंत पोहोचवले.