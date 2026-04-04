GT vs RR Live : वैभव सूर्यवंशीची विक्रमी कामगिरी! यशस्वी जैस्वालसोबत मोडला सेहवाग-गंभीरचा विक्रम, रिषभ पंतवरही केली कुरघोडी

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Marathi Update : वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi) पुन्हा एक वादळी खेळी करून विक्रमाला गवसणी घातली. राजस्थान रॉयल्सच्या सलामीवीराने यशस्वी जैस्वालसोबत मिळून मोठा पराक्रम केला. या दोघांनी वीरेंद्र सेहवाग- गौतम गंभीर यांचा विक्रम मोडला. आयपीएल इतिहासात असा पराक्रम करणारी ही पहिलीच जोडी ठरली. शिवाय वैभवने आणखी एका विक्रमात रिषभ पंत व इशान किशन यांनाही मागे सोडले. .RR ने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेताना सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. कारण, लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाचे पारडे जड समजले जाते. तरीही राजस्थानचा संघ सर्व परिस्थितीला तयार असायला हवा, म्हणून कर्णधार रियान परागने धाडसी निर्णय घेतला. दरम्यान, शुभमन गिल दुखापतीमुळे आजच्या सामन्यात खेळणार नसल्याने GT चे नेतृत्व राशीद खान करताना दिसतोय. गुजरातविरुद्धच्या मागील सामन्यात RR च्या वैभव सूर्यवंशीने खणखणीत शतक झळकावले होते आणि आज राजस्थानच्या चाहत्यांना त्याच खेळीच्या पुनरावृत्तीची अपेक्षा आहे..वैभवने पहिलाच चेंडू चौकार खेलचा आणि आयपीएलमध्ये यशस्वी जैस्वालसह मोठा विक्रम मोडला. सर्वात कमी चेडूंत ५०० धावांची भागीदारी करणारी ही जोडी ठरली. वैभव-यशस्वीने २४८ चेंडूंत ५०० धावा जोडल्या आणि त्यांनी वीरेंद्र सेहवाग व गौतम गंभीर ( ३०९) यांचा विक्रम मोडला. वैभवची फटकेबाजी पाहण्यासारखी होती, त्याने मोहम्मद सिराजला मिड विकेटवर मारलेला षटकार पाहण्यासारखा होता. त्या षटकाराने यशस्वीसह त्याने अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली..पॉवर प्लेमध्ये राजस्थानने बिनबाद ६९ धावा केल्या. वैभवचे वादळ सातव्या षटकात राशीद खानने रोखले. वैभव १८ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ३१ धावांवर झेलबाद झाला. १९ वर्षांपर्यंत किंवा खालील आयपीएलमध्ये सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या रिषभ पंतच्या ( ३० ) विक्रमाशी वैभवने आज बरोबरी केली. पण, रिषभला हे षटकार मारण्यासाठी ३७३ चेंडू खेळावे लागले होते, तर वैभवने १५७ चेंडूंत हा टप्पा गाठला. इशान किशननेही ४३१ चेंडूंत ३० षटकार खेचले होते..वैभवच्या विकेटनंतर यशस्वीने मोर्चा सांभाळताना ३६ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ५५ धावा कुटल्या आणि ध्रुव जुरेलसह अर्धशतकीय भागीदारी केली. हे वृत्त लिहिले तेव्हा ध्रुव ३१ धावांवर खेळत होता आणि राजस्थानच्या १२.३ षटकांत २ बाद १२६ धावा झाल्या होत्या.