GT vs RR Qualifier 2: ऐकावे ते नवलच... वैभव सूर्यवंशी अन् रवींद्र जडेजा यांच्या एकाच सामन्यात दोन वेगवेगळ्या अर्धशतकी भागीदारी

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Marathi News: वैभव सूर्यवंशी आणि रवींद्र जडेजा यांनी गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या क्वालिफायर २ सामन्यात एक आगळावेगळा विक्रम आपल्या नावावर केला. राजस्थान रॉयल्सच्या या जोडीने एकाच टी-२० डावात दोन वेगवेगळ्या विकेट्ससाठी अर्धशतकी भागीदारी करत क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेतले.
Vaibhav Sooryavanshi and Ravindra Jadeja

Swadesh Ghanekar
Vaibhav Sooryavanshi And Ravindra Jadeja Create Rare IPL Record : वैभव सूर्यवंशी आणि रवींद्र जडेजा यांनी गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या क्वालिफायर २ सामन्यात एक आगळावेगळा विक्रम आपल्या नावावर केला. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी अत्यंत दुर्मिळ मानली जाते. वैभवने आपल्या आक्रमक शैलीत गोलंदाजांवर हल्ला चढवला, तर जडेजाने अनुभवी खेळी करत डावाला स्थैर्य दिले. दोघांनी मिळून राजस्थानचा डाव सावरत मोठी धावसंख्या उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

