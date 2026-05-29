GT vs RR Qualifier 2: ऐकावे ते नवलच... वैभव सूर्यवंशी अन् रवींद्र जडेजा यांच्या एकाच सामन्यात दोन वेगवेगळ्या अर्धशतकी भागीदारी

Vaibhav Sooryavanshi And Ravindra Jadeja Create Rare IPL Record : वैभव सूर्यवंशी आणि रवींद्र जडेजा यांनी गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या क्वालिफायर २ सामन्यात एक आगळावेगळा विक्रम आपल्या नावावर केला. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी अत्यंत दुर्मिळ मानली जाते. वैभवने आपल्या आक्रमक शैलीत गोलंदाजांवर हल्ला चढवला, तर जडेजाने अनुभवी खेळी करत डावाला स्थैर्य दिले. दोघांनी मिळून राजस्थानचा डाव सावरत मोठी धावसंख्या उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली..वैभव सूर्यवंशीला आणखी एका शतकाने हुलकावणी दिली, परंतु १५ वर्षीय फलंदाजाची परिपक्व खेळी पाहायला मिळाली. यशस्वी जैस्वाल ( १ ) व ध्रुव जुरेल ( ७) हे अपयशी ठरल्यानंतर वैभव व रवींद्र जडेजा यांनी RR चा डोलारा सांभाळला. जड्डूला रिटायर्ड हर्ट होऊन माघारी जावे लागले, परंतु कर्णधार रियान पराग ( ११), दासून शनाका ( ७) व जोफ्रा आर्चर ( ७) हे माघारी परतले. त्यामुळे हाताला दुखापत होऊनही जडेजा फलंदाजीला आला. त्याने वैभवसह सुरुवातीला ३७ चेंडूंत ७३ आणि नंतर २८ चेंडूंत ५४ धावा जोडल्या..शतकाच्या उंबरठ्यावर वैभवला माघारी जावे लागले. त्याने ४७ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ९६ धावा केल्या. वैभवच्या विकेटनंतर डोनोव्हन फरेराने २०व्या षटकात २७ धावा चोपून GT च्या मेहनतीवर पाणीच फिरवलं.जड्डू ३५ चेंडूंत ४५ धावांवर नाबाद राहिला, तर फरेराने ११ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ३८ धावांची नाबाद खेळी केली. राजस्थानने ६ बाद २१४ धावा उभ्या केल्या. गुजरातला त्यांच्या प्ले ऑफ इतिहासातील सर्वात मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करावा लागणार आहे..Vaibhav and Jadeja create rare T20 cricket historyसुरुवातीला झटपट विकेट्स पडल्यानंतर, रवींद्र जडेजा मैदानात आला आणि त्याने सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीची साथ दिली. ८ व्या षटकाच्या शेवटी, जडेजाला दुखापतीमुळे वैद्यकीय उपचारांसाठी 'रिटायर्ड हर्ट' होऊन मैदानाबाहेर जावे लागले. तेव्हा त्याने तिसऱ्या विकेटसाठी ३७ चेंडूंत ७३ धावा जोडल्या होत्या. डावाच्या उत्तरार्धात राजस्थानच्या आणखी काही विकेट्स पडल्या. त्यानंतर जडेजा पुन्हा फलंदाजीसाठी मैदानात परतला आणि पुन्हा वैभवसोबत खेळला आणि २८ चेंडूंत ५४ धावा जोडल्या. ट्वेंटी-२० क्रिकेटच्या इतिहासात यापूर्वी असं कधीही घडलेलं नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.