GT vs RR Qualifier 2: वैभव सूर्यवंशीची ऐतिहासिक कामगिरी! IPL इतिहासात असा पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच फलंदाज

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Marathi News: यशस्वी जैस्वाल व ध्रुव जुरेल हे आघाडीचे फलंदाज पहिल्या दोन षटकांत माघारी परतल्याने राजस्थान रॉयल्सला धक्का बसला होता. गुजरात टायटन्सच्या मोहम्मद सिराद व कागिसो रबाडा यांनी हे यश मिळवून दिले. पण, १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Sooryavanshi) मैदानावर उभा राहिला आणि इतिहास घडवला. .RR ने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि विजयी संघात कोणताही बदल न करण्याचे त्यांनी ठरवले. GT कर्णधार शुभमन गिल यालाही प्रथम फलंदाजी करायची होती, परंतु रियान परागने बाजी मारली. पण, पहिला टॉस उडवला गेला, तेव्हा तो सामनाधिकारीला ऐकू न गेल्याने, पुन्हा टॉस उडवला गेला. दोन्ही वेळेस रियानने बाजी मारली. GT ने त्यांच्या संघात साई किशोरला पुन्हा बोलावले आहे. आयपीएल २०२६ मधील शेवटच्या सात सामन्यांपैकी सहा सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत..GT vs RR Qualifier 2: टॉसच्या वेळी 'गोंधळ' झाला... सामन्यापूर्वीच वाद रंगला; दोनवेळा झाली नाणेफेक अन्... नेमकं काय घडलं?.गुजरात टायटन्स - साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, साई किशोन, कागिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराजराजस्थान रॉयल्स - यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, डोनोव्हन फरेरा, दासून शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा.पहिल्या चेंडूवर वॉशिंग्टन सुंदरने मिस्डफिल्ड केल्याने यशस्वी जैस्वालला एक धाव मिळाली. पण, मोहम्मद सिराजने चौथ्या चेंडूवर यशस्वीला ( १) डीप फाईन लेगला झेल देण्यास भाग पाडले. सिराजची या पर्वातील पहिल्या षटकातील ही सहावी विकेट ठरली आणि जोफ्रा आर्चर ७ विकेटसह आघाडीवर आहे. कागिसो रबाडाने सातत्य राखताना ध्रुव जुरेलला ( ४) मिड ऑफला झेलबाद केले. RR ने नवा डाव टाकताना अनुभवी रवींद्र जडेजाला वरच्या क्रमांकावर फलंदाजीला पाठवले. दोन विकेट पडल्याने वैभव सूर्यवंशीवर किंचितसे दडपण दिसत होते. . तिसऱ्या षटकात वैभवचा झेल उडाला होता, परंतु मिड ऑनच्या खेळाडूच्या डोक्यावरून चेंडू सीमापार गेला आणि वैभवने त्या षटकात २१ धावा जोडल्या. त्यानंतर वैभवने पुढच्या षटकात रबाडाला चौकार खेचला, परंतु आफ्रिकन गोलंदाजाने सलग तीन चेंडू निर्धाव टाकले. शेवटचा चेंडू वैभवने षटकार भिरकावलाच... या षटकारासह वैभवने IPL 2026 मध्ये ७०० धावांचा टप्पा ओलांडला. आयपीएलच्या एका पर्वात ७०० धावा करणारा तो पहिला अनकॅप्ड खेळाडू ठरला. यशस्वी जैस्वालने २०२३ मध्ये ६२५ धावा केल्या होत्या.