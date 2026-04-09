IPL 2026: फक्त १ धावेने सामना जिंकल्यानंतर शुभमन गिलला BCCI ने सुनावली शिक्षा; DC vs GT सामन्यात काय झाली चूक?

IPL Slow Over Rate Penalty : बुधवारी (८ एप्रिल) इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेतील आत्तापर्यंतचा सर्वात थरारक सामना पाहायला मिळाला. अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सला शुभमन गिलच्या नेतृत्वातील गुजरात टायटन्सने शेवटच्या चेंडूवर फक्त १ धावेने पराभूत केलं. पण या सामन्यानंतर गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिलवर (Shubman Gill) बीसीसीआयकडून (BCCI) दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. .IPL 2026: कोलकाताच्या मार्गात शमीचा अडथळा; ईडन गार्डन स्टेडियममध्ये आज लखनौ सुपर जायंट्सशी लढत, कशी असेल प्लेइंग-११.या सामन्यातील विजयानंतर गिलला १२ लाखांचा दंड (Fine) झाला आहे. याबाबत बीसीसीआयने माहिती दिली आहे. त्याच्यावर कारवाई होण्यामागचे कारण म्हणजे गुजरात टायटन्सने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध निर्धारित वेळेत २० षटके पूर्ण केली नाहीत. आयपीएल २०२६ मध्ये गुजरातकडून पहिल्यांदाच षटकांची गती कमी राखण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या केवळ गिलवर कारवाई झाली आहे. आयपीएलच्या आचारसंहितेतील कलम २.२२ अंतर्गत ही कारवाई झाली आहे. कलम २.२२ षटकांची गती कमी राखण्यासंदर्भात आहे..आयपीएल नियमांनुसार षटकांची गती कमी राखल्याची पहिल्यांदा चूक झाल्यास कर्णधाराला १२ लाखांचा दंड ठोठावण्यात येतो. दुसऱ्यांदा चूक झाल्यास कर्णधाराला २४ लाखांचा दंड, तर प्लेइंग ११ मधील खेळाडूंना ६ लाख किंवा सामनाशुल्काच्या २५ टक्के दंड होतो. तसेच तिसऱ्यांदा चूक झाली, तर कर्णधाराला ३० लाखांचा दंड आणि एका सामन्याची बंदी, तसेच संघातील खेळाडूंना १२ लाख किंवा सामनाशुल्काच्या ५० टक्के दंड होतो..गुजरातचा एका धावेने विजयदरम्यान आयपीएलच्या १४ व्या सामन्यात गुजरातने प्रथम फलंदाजी केली होती. त्यांच्याकडून साई सुदर्शन (१२) लवकर बाद झाल्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलने ४५ चेंडूत ७० धावांची खेळी केली. तसेच जॉस बटलरने २७ चेंडूत ५२ धावांची खेळी केली. वॉशिंग्टन सुंदरने ३२ चेंडूत ५५ धावांची खेळी केली. त्यामुळे गुजरातने २० षटकात ४ बाद २१० धावा केल्या. दिल्लीकडून मुकेश कुमारने २ विकेट्स घेतल्या, तर लुंगी एन्गिडी आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..DC vs GT, Video: आधी रागात बॅट निसटली, मग फिल्डरकडं पाहिलं अन् ग्लेन फिलिप्स काही क्षणात जोरात धावू लागला; नेमकं काय घडलं? .त्यानंतर २११ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या दिल्लीला २० षटकात ९ बाद २०९ धावाच करता आल्या. दिल्लीकडून केएल राहुलने ५२ चेंडूत ९२ धावा केल्या, तर पाथुम निसंकाने २४ चेंडूत ४१ धावा केल्या. शेवटी डेव्हिड मिलरने २० चेंडूत नाबाद ४१ धावा केल्या. पण त्याला विजय मिळवून देता आला नाही. गुजरातकडून राशिद खानने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. प्रसिद्ध कृष्णाने २ विकेट्स घेतल्या, तर मोहम्मद सिराजने १ विकेट घेतली.