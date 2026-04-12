IPL 2026, LSG vs GT: जॉस बटलर - शुभमन गिल बरसले, गुजरातचा सलग दुसरा विजय; रिषभ पंतच्या लखनौला पराभवाचा धक्का

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत गुजरात टायटन्सने रविवारी (१२ एप्रिल) लखनौ सुपर जायंट्सला त्यांच्या घरच्या मैदानात पराभूत केलं आहे. गुजरातने ७ विकेट्सने विजय मिळवत सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद केली. गुजरातने गेल्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सला केवळ १ धावेने पराभूत केल्यानंतर या सामन्यात मात्र दणदणीत विजय मिळवला. गुजरातने आता ४ सामन्यांपैकी २ सामने जिंकल्याने त्यांचे ४ गुण झाले आहेत. गुजरातच्या या विजयात शुभमन गिल, जॉस बटलर आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी मोलाचा वाटा उचलला. .IPL 2026, LSG vs GT: शुभमन गिलने जिंकला टॉस; गुजरात - लखनौच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काय झाले बदल?.या सामन्यात लखनौने १६५ धावांचे लक्ष्य गुजरात समोर ठेवले होते. हे लक्ष्य गुजरातने १८.४ षटकात ३ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केले.गुजरातकडून शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी डावाची सुरुवात केली. त्यांनी सुरुवात चांगली केली होती. त्यांच्यात ४५ धावांची भागीदारी झालेली होती, पण ६ व्या षटकात सुदर्शनला १५ धावांवर दिग्वेश राठीने आवेश खानच्या हातून झेलाबाद केले. .पण त्यानंतर गुजरातचा डाव गिलसह जॉस बटलरने समर्थपणे सांभाळला. या दोघांनी एकमेकांची साथ देताना चांगली भागीदारी केली. त्यांच्या भागीदारीने गुजरातच्या विजयाचा पाया रचला. त्यांनी अर्धशतकेही पूर्ण केली. पण त्यांची ८४ धावांची भागीदारी अखेर १५ व्या षटकात प्रिन्स यादवने तोडली. त्याने गिला यष्टीरक्षक रिषभ पंतच्या हातून झेलबाद केले. गिलने ४० चेंडूत ५६ धावा केल्या. .IPL 2026, LSG vs GT: प्रसिद्ध कृष्णाचा तिखट माऱ्याने लखनौची फलंदाजी गडबडली; गिलच्या गुजरातसमोर सोपं लक्ष्य.त्याच्या पुढच्याच षटकात मोहम्मद शमीने जॉस बटलरचा अडथळा दूर केला. बटलरचा अफलातून झेल एडेन मार्करमने घेतला. बटलरने ३७ चेंडूत ६० धावांची खेळी केली, ज्यात त्याने ११ चौकार मारले. पण तोपर्यंत गुजरातसमोरील समीकरण सोपं झालं होतं.उर्वरित धावा वॉशिंग्टन सुंदर आणि राहुल तेवतिया यांनी पूर्ण केल्या. वॉशिंग्टन सुंदरने १३ चेंडूत नाबाद २१ धावा केल्या, तर राहुल तेवतियाने ८ चेंडूत नाबाद १० धावा केल्या..तत्पुर्वी, लखनौने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद १६४ धावा केल्या होत्या. लखनौकडून एडेन मार्करमने २१ चेंडूत ३० धावांची खेळी केली. पण बाकी कोणालाही २० धावांचा टप्पा ओलांडता आला नाही. परंतु, ७ फलंदाजांनी १० धावांचा आकडा पार केला. त्यामुळे लखनौली १६० धावांचा टप्पा पार करता आला.गुजरातकडून प्रसिद्ध कृष्णाने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या आहेत. अशोक शर्माने २ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सिराज आणि कागिसो रबाडा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.