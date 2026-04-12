IPL 2026, LSG vs GT: जॉस बटलर - शुभमन गिल बरसले, गुजरातचा सलग दुसरा विजय; रिषभ पंतच्या लखनौला पराभवाचा धक्का

गुजरात टायटन्सने आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील दुसऱ्या विजयाची नोंद केली आहे. त्यांनी आज लखनौ सुपर जायंट्सने पराभवाचा धक्का दिला. गुजरातच्या विजयात जॉस बटलर, शुभमन गिलचा मोलाचा वाटा राहिला.
Shubman Gill - Jos Buttler | LSG vs GT | IPL 2026

Pranali Kodre
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत गुजरात टायटन्सने रविवारी (१२ एप्रिल) लखनौ सुपर जायंट्सला त्यांच्या घरच्या मैदानात पराभूत केलं आहे. गुजरातने ७ विकेट्सने विजय मिळवत सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद केली.

गुजरातने गेल्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सला केवळ १ धावेने पराभूत केल्यानंतर या सामन्यात मात्र दणदणीत विजय मिळवला. गुजरातने आता ४ सामन्यांपैकी २ सामने जिंकल्याने त्यांचे ४ गुण झाले आहेत. गुजरातच्या या विजयात शुभमन गिल, जॉस बटलर आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी मोलाचा वाटा उचलला.

