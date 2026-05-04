GT vs PBKS: शेवटच्या षटकात ड्रामा, वॉशिंग्टनचा विनिंग सिक्स अन् आशिष नेहराच्या बायकोचं सेलिब्रेशन; Video Viral

रविवारी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स संघात थरारक सामना रंगला. शेवटच्या षटकापर्यंत रंगलेल्या या सामन्यात गुजरात टायटन्सने १ चेंडू राखून ४ विकेट्सने विजय मिळवला. या सामन्यात शेवटच्या षटकात रोमांच उभा राहिला होता. या षटकाचा व्हिडिओही व्हायरल झाला आहे. .IPL 2026: सर्व वाद, राजस्थान रॉयल्सच्या अवतीभवती कशी फिरतात? आता १५,६६० कोटींच्या डीलवर प्रश्नचिन्ह! कायदेशीर लढाई लढली जाणार.या सामन्यात पंजाब किंग्सने गुजरातसमोर विजयासाठी १६४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना गुजरात टायटन्सचे फलंदाजीही कोलमडली होती. पण एक बाजू सलामीवीर साई सुदर्शनने सांभाळून ठेवली होती. त्याने ५७ धावांची खेळीही केली. तसेच आधी जॉस बटलरसोबत (२६) ५३ धावांची भागीदारी केली, त्यानंतर निशांत सिंधूसोबत (१५) २५ आणि वॉशिंग्टन सुंदरसोबत ३० धावांची भागीदारी केली. पण तो बाद झाल्यानंतरही पंजाबच्या गोलंदाजांनी गुजरातला सहजासहजी धावा करून दिल्या नव्हत्या. या दरम्यान राहुल तेवतिया आणि जेसन होल्डरही स्वस्तात बाद झाले. त्यामुळे शेवटच्या षटकात गुजरातसमोर ११ धावा असे समीकरण होते..शेवटच्या षटकात पंजाबकडून मार्कस स्टॉयनिस गोलंदाजी करत होता. पण पहिला चेंडू वाईड गेला आणि नंतर अर्शद खानने चौकार मारला. त्यामुळे ५ चेंडूत ६ धावा असं समीकरण होतं. दुसऱ्या चेंडूवर अर्शद आणि वॉशिंग्टन यांनी दोन धावा पळून काढल्या. मात्र नंतर स्टॉयनिसने पुनरागमन करत तिसऱ्या चेंडूवर एकही धाव दिली नाही. त्यामुळे ३ चेंडूत ४ धावा असं समीकरण झालं. चौथ्या चेंडूवर मात्र अर्शदला एक धाव काढून खेळपट्टीवर स्थिरावलेल्या वॉशिंग्टनला स्ट्रेईक देण्यात यश मिळवलं. २ चेंडू ३ धावा हव्या असतानाच वॉशिंग्टनने स्टॉयनिसने यॉर्करचा प्रयत्न केलेला असताना षटकार खेचला आणि गुजरातच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. .IPL 2026 : रोहित शर्माचा सराव सत्रात जोरदार फटका... ग्राऊंड्समन जखमी; त्यानंतर हिटमॅनची मन जिंकणारी कृती; मानला भावाला...हा विजय मिळवताच गुजरातच्या संघाने मोठा जल्लोष केला. तसेच घरचं मैदान असल्याने चाहत्यांकडूनही जोरदार जल्लोष झाला. यावेळी स्टँडमध्ये गुजरात टायटन्सचा मुख्य प्रशिक्षक आशिष नेहराची पत्नी रुष्मा देखील होती. तिनेही गुजरातच्या विजयाचं जोरदार सेलीब्रेशन केलं. याचा व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहे.दरम्यान, वॉशिंग्टन सुंदर २३ चेंडूत ४० धावांवर नाबाद राहिला, तर अर्शद खान ८ धावांवर नाबाद राहिला. गुजरतचा हा हंगामातील ६ वा विजय ठरला. पंजाबकडून गोलंदाजी करताना अर्शदीप सिंग आणि विजयकुमार वैशाख यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.तत्पुर्वी, गुजरातने नाणेफेक जिंकून पंजाबला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. यावेळी पंजाबकडून ६ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या सुर्यांश शेडगेने २९ चेंडूत ३ चौकार आणि ५ षटकारांसह ५७ धावांची खेळी केली. तसेच मार्कस स्टॉयनिसने ३१ चेंडूत ४० धावा केल्या, तर मार्को यान्सिनने २० धावा केल्या. त्यामुळे पंजाबने २० षटकात ९ बाद १६३ धावा केल्या. गुजरातकडून जेसन होल्डरने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सिराज आणि कागिसो रबाडा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.