IPL 2026: सर्व वाद, राजस्थान रॉयल्सच्या अवतीभवती कशी फिरतात? आता १५,६६० कोटींच्या डीलवर प्रश्नचिन्ह! कायदेशीर लढाई लढली जाणार

Rajasthan Royals 15660 crore deal controversy : राजस्थान रॉयल्स संघ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, मात्र यावेळी कारण मैदानावरील कामगिरी नसून तब्बल १५,६६० कोटी रुपयांच्या डीलभोवती निर्माण झालेला वाद आहे. या व्यवहारावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता पाळली गेली का, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
Kal Somani consortium legal action against RR sale : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सर्व संकटं राजस्थान रॉयल्सच्या अवतीभवती फिरताना दिसत आहेत.. आधी डग आऊटमध्ये मोबाईल वापरणारा सदस्य आणि नंतर कर्णधार रियान परागचे ड्रेसिंग रुममध्ये व्हॅपिंग... ही दोन्ही प्रकरणं कुठे निवळली असताना आता एक नवा वाद समोर आला आहे. राजस्थान रॉयल्स संघाचे मालकी हक्क मित्तल कुटुंबिय आणि आदर पूनावाला यांनी १५६६० कोटींमध्ये जिंकले आहेत. पण, आता हा व्यवहार संशयाच्या भवऱ्यात सापडला आहे. कल सोमानी यांच्या नेतृत्वाखालील समूह आता RR विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार करत आहे.

