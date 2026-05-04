IPL 2026: सर्व वाद, राजस्थान रॉयल्सच्या अवतीभवती कशी फिरतात? आता १५,६६० कोटींच्या डीलवर प्रश्नचिन्ह! कायदेशीर लढाई लढली जाणार

Kal Somani consortium legal action against RR sale : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सर्व संकटं राजस्थान रॉयल्सच्या अवतीभवती फिरताना दिसत आहेत.. आधी डग आऊटमध्ये मोबाईल वापरणारा सदस्य आणि नंतर कर्णधार रियान परागचे ड्रेसिंग रुममध्ये व्हॅपिंग... ही दोन्ही प्रकरणं कुठे निवळली असताना आता एक नवा वाद समोर आला आहे. राजस्थान रॉयल्स संघाचे मालकी हक्क मित्तल कुटुंबिय आणि आदर पूनावाला यांनी १५६६० कोटींमध्ये जिंकले आहेत. पण, आता हा व्यवहार संशयाच्या भवऱ्यात सापडला आहे. कल सोमानी यांच्या नेतृत्वाखालील समूह आता RR विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार करत आहे..कल सोमानी समुहाने फ्रँचायझी विकत घेण्यासाठी बोली लावली होती. क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार, अंतिम टप्प्यात हा सौदा फिसकटल्यानंतर अमेरिकेतील हा समूह आपल्या पुढील पर्यायांचा शोध घेत आहे. कल सोमानी यांच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमचा सौदा पूर्ण होऊ शकला नाही. मित्तल कुटुंब आणि आदर पूनावाला यांनी ही संधी साधली. पण, आता या व्यवहाराला नवीन वळण आले आहे..वृत्तानुसार, RR च्या बाजूने ही प्रक्रिया योग्य रीतीने हाताळली गेली नाही, असा सोमानी समूहाचा विश्वास आहे. "आज सकाळी अमेरिकेतील कायदेशीर आणि जनसंपर्क विभागाशी आमचे संभाषण झाले आहे. आम्ही आमच्या जनसंपर्काबाबत निर्णय घेत आहोत. आज एक कायदेशीर पत्र पाठवले जाईल," असे सोमानी यांच्या जवळच्या सूत्राने सांगितले..वॉलमार्टचे वारसदार रॉब वॉल्टन आणि डेट्रॉइट लायन्सचे हॅम्प कुटुंब यांचा समावेश असलेला हा समूह, वाटाघाटी फिसकटण्यापूर्वी १५३०० कोटी रुपयांचा करार पूर्ण करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता, असे वृत्त आहे. पण, हा समूह ठरलेल्या विशेष कालावधीत पैसे भरण्यात अयशस्वी ठरला, असे सांगण्यात आले. पण, अमेरिकेच्या या समुहाने हा दावा जोरदारपणे फेटाळून लावला.."त्यांनी हे प्रकरण खूप लांबवले. शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांनी प्रामाणिकपणे वाटाघाटी सुरू ठेवल्या. वॉल्टन आणि हॅम्प कुटुंबीयांचा पाठिंबा असल्याने, पैशांचा प्रश्न कधीच उपस्थित झाला नव्हता," असे सूत्रांनी सांगितले. फ्रँचायझीच्या भविष्यातील रचनेबाबतही दृष्टिकोनात मतभेद असल्याचे दिसले. सोमानी समूह मनोज बदाळे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिकेत राहावे याच्या बाजूने नव्हता आणि कदाचित हीच एक अडचण ठरली..सूत्रांनी पुढे विचारले की,"बीसीसीआयची देय रक्कम अदा झाली आहे की नाही, असे आमचे प्रश्न होते. आम्हाला कायदेशीर प्रकरणांची सद्यस्थिती जाणून घ्यायची होती. असे शेकडो प्रश्न होते. आमच्या बाजूने आम्ही १० दिवसांसाठी कामकाज बंद ठेवण्यास तयार होतो. हेतुपुरस्सर विलंब करण्यात आला आणि त्यानंतर छुपे व्यवहार झाले."