IND vs NZ, 2nd ODI: "तू फक्त तीन मॅच खेळलाय...", गुरनूर ब्रार-डॅरिल मिचेलमध्ये चालू सामन्यात वाद; Video Viral

New Zealand vs India 2nd ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वेलिंग्टनला दुसरा वनडे सामना सुरू आहे. या सामन्यात भारताचा युवा वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारने (Gurnoor Brar) कमालीची गोलंदाजी केली. मात्र, सामन्यादरम्यान त्याची न्यूझीलंडचा अनुभवी फलंदाज डॅरिल मिचेलसोबत (Daryll Mitchell) शाब्दिक चकमकही घडल्याचे दिसून आले. याचा व्हिडिओही व्हायरल (Viral Video) होत आहे. .IND vs NZ 2nd ODI Live : भारताच्या माऱ्यासमोर न्यूझीलंडची दैना! आकिब नबी, गुरनूर ब्रार चमकले; शुभमन गिलची चूक मात्र महागात पडली.पावसाच्या व्यत्ययामुळे ४७-४७ षटकांचा हा सामना करण्यात आला. भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. याचा भारतीय गोलंदाजांनी फायदाही घेतला आणि न्यूझीलंडला ४१ षटकातच १३४ धावांवर सर्वबाद केले. न्यूझीलंडला सुरुवातीलाच विल यंग (६) आणि टीम सिफर्ट (०) या सलामीवीरांना बाद करत आकीब नबीने मोठा धक्का दिला होता. त्यानंतर हेन्री निकोल्सला (११) अंशुल कंबोजने त्रिफळाचीत केले. टॉम लॅथम (७) आणि ग्लेन फिलिप्सला (०) गुरनूर ब्रारने स्वस्तात माघारी धाडलं. त्यामुळे न्यूझीलंडची अवस्था ५ बाद ५३ धावा अशी बिकट झाली होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.पण, नंतर डॅरिल मिचेलला कर्णधार मिचेल सँटेनरची साथ मिळाली. या दोघांनी अर्धशतकी भागीदारी करत संघाला १०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. मिचेलल अर्धशतकही केले. याचदरम्यान ३४ व्या षटकातील चौथा चेंडू गुरनूर फुल लेंथवर टाकेल, अशी कदाचित अपेक्षा डॅरिल मिचेलने केली नव्हती. त्याने तो चेंडू पाँइटच्या दिशेने मारला. त्यावेळी गुरनूरने विकेट थोडक्यात हुकली, असे भाव चेहऱ्यावर आणत दोन्ही हात डोक्यावर ठेवले. त्यानंतर मात्र गुरनूर आणि डॅरिल मिचेल यांच्यात काहीतरी चर्चा झाली..यावेळी गुरनूर आणि डॅरिल मिचेल यांच्यातील चर्चा ही मैत्रीपूर्ण नसून शाब्दिक चकमक असल्याचे नंतर दिसून आले, स्टंप माईकमध्ये मिचेल गुरनूरला 'तू फक्त तीन सामने खेळलाय', असं म्हणताना ऐकू आला. त्यानंतरही त्यांनी एकमेकांना प्रत्युत्तर दिल्याचे दिसले. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे..दरम्यान, शाब्दिक चकमक घडल्यानंतर पुढच्याच ३५ व्या षटकात अक्षर पटेलने डॅरिल मिचेलला बाद केले. अंशुल कंबोजने त्याचा झेल घेतला. त्यावेळीही गुरनूर त्याला आक्रमकपणे सेंड-ऑफ देतानाही दिसला. डॅरिल मिचेलने १०४ चेंडूत ५५ धावांची खेळी केली..IND vs NZ 2nd ODI Live : शुभमन गिल गोल्डन डक, विराट ७ धावांवर बाद... तरीही किंग कोहलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड; २२ चेंडूंत बरंच काही घडलं.डॅरिल मिचेलनंतर कर्णधार सँटेनरही ३८ चेंडूत ३१ धावा करून बाद झाला, त्याला गुरनूर ब्रारने बाद केले. त्यानंतर मात्र, न्यूझीलंडने उर्वरित तीन विकेट्सही झटपट गमावल्या. त्यामुळे त्यांचा डाव १३४ धावांवरच संपला. भारताकडून गुरनूर ब्रारने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच अक्षर पटेल, आकिब नबी आणि अंशुल कंबोज यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.