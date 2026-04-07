MI vs RR Live : मुंबई इंडियन्स-राजस्थान रॉयल्स सामना होण्याची शक्यता कमी, थेट गुवाहाटीवरून अपडेट्स, मॅच रद्द झाल्यास काय?

MI vs RR IPL 2026 match faces rain threat in Guwahati: मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील महत्त्वाचा सामना पावसामुळे धोक्यात आला आहे. गुवाहाटी येथे सध्या ढगाळ वातावरण असून मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सामना वेळेत सुरू न झाल्यास षटकांची संख्या कमी केली जाऊ शकते. मात्र, परिस्थिती सुधारली नाही तर सामना थेट रद्द करण्याची वेळ येऊ शकते.
MI vs RR Guwahati weather update IPL 2026 rain forecast today

MI vs RR Guwahati weather update IPL 2026 rain forecast today

MI vs RR Guwahati weather update IPL 2026 rain forecast today : समालोचक हर्षा भोगले, हे गुवाहाटी येथे पोहोचले आहेत आणि त्यांनी तेथील हवामानाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तासभर आधी केलेल्या ट्विटमध्ये त्यांनी ढगाळ वातावरण असल्याचे सांगितले आहे आणि रिमझिम पाऊस सुरू असल्याचेही म्हटले. तेथील स्थानिक मीडियाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार साडेपाच वाजता पावसाचा वेग वाढला आहे आणि गुवाहाटी येथील स्टेडियमव कव्हर्सने झाकलं गेलं आहे. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स सामना वेळेत सुरू होण्याची शक्यता फार कमीच आहे. हा सामना झाला नाही तर काय होईल?

