MI vs RR Live : मुंबई इंडियन्स-राजस्थान रॉयल्स सामना होण्याची शक्यता कमी, थेट गुवाहाटीवरून अपडेट्स, मॅच रद्द झाल्यास काय?

MI vs RR Guwahati weather update IPL 2026 rain forecast today : समालोचक हर्षा भोगले, हे गुवाहाटी येथे पोहोचले आहेत आणि त्यांनी तेथील हवामानाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तासभर आधी केलेल्या ट्विटमध्ये त्यांनी ढगाळ वातावरण असल्याचे सांगितले आहे आणि रिमझिम पाऊस सुरू असल्याचेही म्हटले. तेथील स्थानिक मीडियाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार साडेपाच वाजता पावसाचा वेग वाढला आहे आणि गुवाहाटी येथील स्टेडियमव कव्हर्सने झाकलं गेलं आहे. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स सामना वेळेत सुरू होण्याची शक्यता फार कमीच आहे. हा सामना झाला नाही तर काय होईल?.MI vs RR सामन्यात वैभव सूर्यवंशी व जसप्रीत बुमराह यांच्यातली चुरस पाहण्यासाठी सारे उत्सुक आहेत. १५ वर्षीय वैभवने मागील दीड वर्षात भारतीय क्रिकेटमध्ये आपला एक वेगळा ठसा उमटवला आहे आणि आज तो जगातील सर्वोत्तम गोलंदाज जसप्रीतसमोर कसा खेळतो, याची सर्वांना उत्सुकता आहे. पण, त्यावर पाऊस पाणी फिरवण्याची शक्यता आहे. हर्षा भोगले यांचे हे ट्विट पाहा....Guwahati Weather Updateगुवाहाटी मध्ये सध्या परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. वादळी पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि IMD कडून Orange Alert जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे सामना वेळेत सुरू होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. पावसाचा प्रभाव संध्याकाळी राहण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे मैदान ओले असल्यामुळे सामना सुरू होण्यास विलंब किंवा रद्द होण्याची शक्यता आहे..मॅचवर काय परिणाम होऊ शकतो?सामना उशीरा सुरू झाल्यास षटकांची संख्या कमी केली जाईल किंवा ११.१५ या कट ऑफ टाईमपर्यंत सामना न झाल्यास ५-५ षटकांच्या सामन्याची शक्यताही संपून जाईल आणि सामना रद्द करावा लागेल. असे झाल्यास Mumbai Indians आणि Rajasthan Royals दोघांनाही १-१ गुण दिला जाईल. या एका गुणाने RR ५ गुणांसह सरस नेट रन रेट ( २.२३३) च्या जोरावर पंजाब किंग्सला दुसऱ्या स्थानावर ढकलून स्वतः अव्वल क्रमांकावर जातील, तर MI ३ गुणांसह पाचव्या क्रमांकावर येईल.