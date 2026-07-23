'Vaibhav Sooryavanshi द्रविडला जे बोलला तेच त्याने केलं...', हरभजन सिंग नेमकं काय म्हणाला? वाचा

Harbhajan Singh on Vaibhav Sooryavanshi: भारताचा टी२० संघ सध्या झिम्बाब्वे दौऱ्यावर असून तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळणार आहे.या मालिकेत १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये सलामीला खेळण्याची संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. वैभवने याच महिन्याच्या सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये भारतासाठी पदार्पण केले आहे. तो भारतासाठी पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडूही ठरला होता.मात्र त्याला इंग्लंडविरुद्ध खेळलेल्या तीन टी२० सामन्यांमध्ये १४, १३, १५ अशाच धावा करता आल्या. पण असे असले तरी त्याच्यावर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेसाठी विश्वास दाखवला जाण्याची शक्यता आहे. त्याला कर्णधार श्रेयस अय्यरनेही पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, वैभवचे भारताचा माजी फिरकीपटू हरभजन सिंगनेही भरभरून कौतुक केले आहे..IND vs ZIM, T20I: 'Vaibhav Sooryavanshi ने चूका सुधारण्यावर लक्ष दिले असेलच, त्यामुळे...' श्रेयस अय्यरचे मोठे विधान.हरभजन सिंग जिओस्टारशी बोलताना म्हणाला की आजकाल युवा खेळाडूंच्या कामगिरीकडे फार बापकाईने पाहिले जाते. तसेच वैभव हा खास प्रतिभा असलेला खेळाडू आहे. हरभजन म्हणाला, 'आत्ताचे युवा खेळाडू आणि पूर्वीचे युवा खेळाडू यांच्यात फरक हा आहे की आत्ताची प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमे यांची पोहोच. यापूर्वीही अशा घटना घडत होत्या आणि आजही घडतात, पण आता त्या अधिक अधोरेखित केल्या जातात.'हरभजन पुढे म्हणाला, 'वैभव सूर्यवंशी आज जे करत आहे, ते यापूर्वी कोणीही केलेलं नाही. तो अविश्वसनीय आहे. त्याच्याकडे खास प्रतिभा आहे. मला वाटत नाही मी अशी प्रतिभा असलेला खेळाडू पाहिला आहे किंवा ज्याचा सामना केला आहे.'.याशिवाय हरभजन सिंगने वैभवच्या निर्भीड खेळाचेही कौतुक करताना एक खास किस्साही सांगितला आहे. २०२५ आयपीएलसाठी राजस्थान रॉयल्सने त्यावेळी १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला संघात स्थान दिले होते. त्यावेळी राहुल द्रविड राजस्थानचा मुख्य प्रशिक्षक होता. द्रविडने जेव्हा वैभवला पहिल्या चेंडूबद्दल विचारले, तेव्हा त्याने तो मोठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न करेल असं म्हणाला होता. याच घटनेची आठवण हरभजन सिंगने करून दिली आहे..हरभजन म्हणाला, 'मोठा बदल म्हणजे लोकं आता निर्भय मानसिकता असलेल्या खेळाडूंना आणि त्यांच्या त्यांना हव्या त्या दृष्टीकोनाने खेळण्याला स्वीकारत आहे. राहुल द्रविड त्यावेळी संघाचा प्रशिक्षक होता आणि त्याने वैभव सूर्यवंशीला विचारलं की तू पहिल्या चेंडूवर काय करशील? त्यावर वैभव म्हणाला,' जर पहिला चेंडू माझ्या टप्प्यात आला, तर मी त्यावर मोठा शॉट खेळेल.' विशेष म्हणजे वैभवनं तसं केलं पण. त्याने त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीच्या पहिल्या चेंडूवर शार्दुल ठाकूरविरुद्ध षटकार मारला होता.'.Vaibhav Sooryavanshi : ३ सामने खेळवून बाकावर बसवले, गंभीरच्या निर्णयावर प्रथमच व्यक्त झाला वैभव... म्हणाला, प्रशिक्षक मला...दरम्यान, वैभवने गेल्या काही महिन्यात दमदार कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. त्याने वर्षाच्या सुरुवातीला १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यात त्याने अंतिम सामन्यात हरारेला १७५ धावांची खेळी केली होती. विशेष म्हणजे आता झिम्बाब्वेविरुद्ध होणारी टी२० मालिका याच हरारेच्या मैदानावर होणार आहे. त्यामुळे वैभवकडे सर्वांचे लक्ष असेल. वैभवने आयपीएल २०२६ मध्येही ७०० हून अधिक धावा करत ऑरेंज कॅप जिंकली होती. त्यानंतर त्याला भारताच्या टी२० संघात जागा मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.