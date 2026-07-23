IND vs ZIM, T20I: 'Vaibhav Sooryavanshi ने चूका सुधारण्यावर लक्ष दिले असेलच, त्यामुळे...' श्रेयस अय्यरचे मोठे विधान

Zimbabwe vs India 1st T20I : भारताचा टी२० संघ सध्या झिम्बाब्वे दौऱ्यावर असून गुरुवारपासून (२३ जुलै) तीन सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. हरारेला होणाऱ्या या मालिकेतून भारतीय संघ गेल्या महिन्याभरातील अपयशानंतर पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असणार आहे. भारतीय संघाला काही दिवसांपूर्वीच आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यात टी२० मालिकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला होता..IND vs ZIM: 'आयर्लंडने डोळे उघडले' झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेपूर्वी कॅप्टन श्रेयस अय्यरचे मोठे वक्तव्य; म्हणाला, युवा खेळाडूंनी....इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतून १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचे (Vaibhav Sooryavanshi) पदार्पण झाले होते. तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडूही ठरला होता. मात्र त्याला या मालिकेत अपेक्षित कामगिरी करत आली नाही, त्याला ३ सामन्यांत ४२ धावाच करता आल्या होत्या. त्यानंतर त्याला शेवटच्या टी२० सामन्यातून बाहेर करण्यात आले होते. त्यामुळे त्याला झिम्बाब्वेविरुद्ध संधी मिळाली, तर त्याची कामगिरी कशी होणार याकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे. असे असतानाच भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) मात्र त्याला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे..श्रेयस अय्यरने विश्वास व्यक्त केला आहे की वैभव आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सुरुवातीलाच झालेल्या चूकांमधून शिरेल आणि दमदार पुनरागमन करेल. श्रेयस झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्याआधी पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होता. त्यावेळी तो वैभवबद्दल म्हणाला, 'सर्वच युवा खेळाडू नक्कीच सराव केला आहे, असं मला वाटतं. इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेनंतर पुरेसा वेळ होता. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या चूका सुधारण्यावर लक्ष दिले असेलच. त्यामुळे मला वैयक्तिकरित्या त्याला कोणताही सल्ला देण्याची गरज नाही, असं वाटतं.'.याशिवाय श्रेयसने संघातील युवा खेळाडूंनी निर्भीडपणे खेळावे, असा संदेशही दिला आहे. श्रेयस म्हणाला, 'मला असं वाटत नाही की युवा खेळाडूंनी अपयशाला घाबरावं. जर तुमच्या मनात असे विचार सुरू असतील, तर तुम्ही बचावात्मक पवित्रा घेता. पण जेव्हा तुम्ही न घाबरता खेळता, तेव्हा तुम्ही तुमचे सर्वोत्तम देऊ शकता.'.IND vs ZIM, T20I: हरारेमध्ये तरी विजयी होणार का? श्रेयस अय्यरच्या संघाची आजपासून झिम्बाब्वेविरुद्ध परीक्षा.झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी वैभवनेही बीसीसीआयशी बोलताना म्हटले होते की 'नक्कीच गेल्या ४ महिन्यात अनेक चढ-उतार आले आहेत. पण हा क्रिकेटचा भाग असून असं होत राहातं. पण मला प्रक्रियेवर भर द्यायचा आहे आणि संघासाठी १०० टक्के योगदान द्यायचे आहे.'दरम्यान, या वर्षाच्या सुरुवातीला हरारेमध्येच भारताच्या युवा खेळाडूंनी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकली होती. त्यावेळी अंतिम सामन्यात वैभवने अफलातून खेळ करताना ८० चेंडूत १७५ धावांची खेळी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.