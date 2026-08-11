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Harbhajan Singh याला NCA मधून का हाकललं होतं? २६ वर्षांनी स्वत:च केला मोठा खुलासा; म्हणाला, 'माझी चूक...'

Harbhajan Singh On 2000 NCA Expulsion Controversy: २६ वर्षांपूर्वी हरभजन सिंगला बंगळुरूमधील NCA मधून हाकलण्यात आलं होतं. त्या घटनेबाबत आता स्वत: हरभजन सिंगनेच खुलासा केला आहे.
Harbhjan Singh

Harbhjan Singh

Sakal

Pranali Kodre
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Harbhajan Singh NCA controversy: भारताचा माजी फिरकीपटू हरभजन सिंगने नुकतेच एक मोठा खुलासा केला आहे. त्याने त्याला बंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीतून (NCA) काढून टाकले होते, असं सांगितलं आहे. त्याने त्यामागील कारणही सांगितलं आहे. ही घटना २६ वर्षांपूर्वीची म्हणजेच २००० सालची आहे. त्यावेळी हरभजनच्या कारकि‍र्दीची सुरुवात होत होती.

Harbhjan Singh
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