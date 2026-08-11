Harbhajan Singh याला NCA मधून का हाकललं होतं? २६ वर्षांनी स्वत:च केला मोठा खुलासा; म्हणाला, 'माझी चूक...'

Harbhajan Singh NCA controversy: भारताचा माजी फिरकीपटू हरभजन सिंगने नुकतेच एक मोठा खुलासा केला आहे. त्याने त्याला बंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीतून (NCA) काढून टाकले होते, असं सांगितलं आहे. त्याने त्यामागील कारणही सांगितलं आहे. ही घटना २६ वर्षांपूर्वीची म्हणजेच २००० सालची आहे. त्यावेळी हरभजनच्या कारकिर्दीची सुरुवात होत होती. .Harbhajan Singh Controversy: हरभजन सिंगला 'तो' Video पोस्ट करणे महागात पडले! पंजाब पोलिसांनी तर सूनावलेच, शिवाय नेटकऱ्यांनी वाभाडे काढले.हरभजनने ही घटना सांगताना त्याची यात काही चूक नसल्याचेही म्हटले आहे. २००० साली NCA मध्ये प्रशिक्षणार्थींच्या पहिल्या गटात हरभजन सिंगचाही समावेश होता. त्या गटात अनेक युवा खेळाडू होते. त्याच्या सांगण्यानुसार एनसीएने आपल्या प्रशिक्षणार्थींसाठी एक निश्चित आहार योजना बनवली होती, परंतु दिले जाणारे अन्न त्या तक्त्यानुसार नव्हते. त्याने तक्रार केली, पण काहीच होत नसल्याने त्याने तक्ता फाडला. परिणामी त्याला NCA मधून हाकलण्यात आले होते..cricketnextofficial वर याबाबत बोलताना हरभजन म्हणाला, 'तिथून मला काढून टाकलं. पण माझी चूक नव्हती. मी आजही मोकळेपणाने याबाबत बोलतो, कारण तो आमचा हक्क होता. आम्हाला जे अन्न मिळत होतं, ते चांगलं नव्हतं. तिथे जे नियम होते, ते इतकेच होते की आम्हाला खूप शिकवले जात होते. तिथे एक तक्ता लावण्यात आला होता, ज्यावर कसं डाएट असावं हे लिहिलेलं होतं. त्यानुसार तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्हाला अन्न मिळायला हवं होतं. पण आम्हाला तसं अन्न मिळत नव्हतं. खूपवेळा तक्रार केल्यानंतरही काही होत नव्हतं. त्यामुळे एक दिवस मी तो तक्ता फाडला. ही माझी एकमेव चूक होती की मी तो तक्ता फाडला.'.हरभजनने पुढे सांगितले, 'पण कोणीतरी असं काहीतरी केलं नसतं, तर गोष्टी बदलल्या नसत्या. मी हक्कांसाठी भांडत होतो. जर मी उभा राहिलो नसतो, तर आजरी तोच डाएट प्लॅन पाळला गेला असता. प्लॅन बदलण्यात आला आणि मला काढून टाकण्यात आले. ती एक वेगळी गोष्ट आहे, पण माझी चूक नव्हती. बीसीसीआयमध्ये काही लोकं होती, ज्यांना कोणीतरी उभे राहून प्रश्न विचारलेले नको होते.'.Harbhajan Singh : आता क्षमता नसलेले ‘रोहित-विराट’चं भवितव्य ठरवणार? हरभजन सिंग संतापला...नेमका रोख कुणावर ?.दरम्यान, हरभजनने १९९८ ते २०१६ दरम्यान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळले, तो भारताचा एक यशस्वी फिरकीपटू झाला. त्याने ७०० हून अधिक विकेट्स घेतल्या. त्याने १०३ कसोटींमध्ये ४१७ विकेट्स घेतल्या, तर २३६ वनडेत २६९ विकेट्स घेतल्या. २८ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत २५ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.