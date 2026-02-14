T20 World Cup:'...तरच अभिषेक शर्माला फलंदाज समजेल', IND vs PAK सामन्यापूर्वी पाकिस्तानी गोलंदाजाचं चॅलेंज

Mohammad Amir Questions Abhishek Sharma's Technique: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी रविवारी (१५ फेब्रुवारी) आमने-सामने असणार आहेत. या लढतीला सुरुवात होण्यापूर्वीच त्याबाबत बरीच चर्चा झाली असून अनेक आजी-माजी क्रिकेटपटूंनी विविध मतंही मांडली आहेत. या सामन्यात जसे पाकिस्तानचा फिरकी गोलंद उस्मान तारिककडे सर्वांचे लक्ष असेल, तसेच भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) याच्यावरही लक्ष असणार आहे. अभिषेक शर्मा त्याच्या स्फोटक फलंदाजीसाठी ओळखला जातो. तो सध्या चांगल्या फॉर्ममध्येही आहे. .IND vs PAK : भारत-पाकिस्तान लढतीवर अनिश्चिततेचं सावट! श्रीलंकेने जाहीर केले धक्कादायक अपडेट्स, सामना न झाल्यास...?.मात्र सध्या तो आजारी पडल्याने भारतासाठी नामिबियाविरुद्ध खेळला नव्हता. पण तो जर पूर्ण तंदुरुस्त असेल, तर पाकिस्तानविरुद्धही खेळताना दिसेल. मात्र त्यापूर्वी पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटून मोहम्मद अमीरने (Mohammad Amir) अभिषेक शर्माबाबत वादग्रस्त विधान केले आहे.एका पाकिस्तानी शोमध्ये अमीरने अभिषेकच्या फलंदाजी क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करताना तो बहुआयामी खेळाडू नसल्याचे म्हटले आहे. .अमीर म्हणाला, 'मी जे काही थोडेफार पाहिले आहे, त्यावरून मी प्रामाणिकपणे सांगतो, तो (अभिषेक) केवळ स्लॉगर आहे. मला वाटत नाही की तो तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आहे. तो फक्त तिथे थांबलो आणि त्याला वाटते की सर्व चेंडू एका विशिष्ट्य भागात पडावेत. जेव्हा चेंडू थोडा जरी स्विंग होत असेल आणि तो चेंडू तो चांगला खेळेल, तेव्हा मी त्याला एक परिपूर्ण फलंदाज समजेल.'याशिवाय अमीरने पाकिस्तानी गोलंदाजांना अभिषेकला टार्गेट करण्यासही सांगितले. त्याने सांगितले की त्याच्या शरिराच्या दिशेने गोलंदाजी करता आणि स्लोअर बॉल टाका, कारण त्याच्याकडे तंत्र आणि संयम नाही..दरम्यान, अभिषेक शर्मासाठी टी२० वर्ल्ड कपची (T20 World Cup) सुरुवात अपेक्षित राहिलेली नाही. पहिल्याच सामन्यात तो अमेरिकेविरुद्ध खेळताना शून्यावर बाद झाला होता. त्यानंतर तो आजारी पडला होता. त्याचे पोट बिघडल्याने तो नामिबियाविरुद्ध दुसरा सामना खेळू शकला नव्हता. सध्या तो पुन्हा तंदुरुस्ती मिळवत आहे. वरुण चक्रवर्तीने नुकत्याच दिलेल्या अपडेटनुसार अभिषेकला आता बरं वाटत असून त्याने थोडा सरावही केला आहे. अभिषेक भारतीय संघासोबत कोलंबोलाही पोहोचला आहे. तिथे तो त्याच्या तंदुरुस्तीची चाचणी देईल..T20 World Cup 2026: द. आफ्रिका - न्यूझीलंड संघात वर्चस्वाची लढाई; अव्वल क्रमांकासाठी रंगणार थरार.भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांनी या वर्ल्ड कपमधील पहिले दोन्ही सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे रविवारी कोलंबोला होणाऱ्या सामन्यात जो संघ विजय मिळवेल, तो सुपर ८ फेरीतील जागा पक्की करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.