Cricket

IND vs SA, 5th T20I: हार्दिक पांड्या पेटला, अभिषेक शर्माचा विक्रम मोडला; तिलक वर्माच्या साथीने भारताला गाठून दिला २३० धावांचा टप्पा

India Sets 232-Run Target for South Africa: अहमदाबादमध्ये खेळल्या गेलेल्या टी२० सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर २३० धावांचा टप्पा ओलांडला. हार्दिक पांड्या आणि तिलक वर्माने अर्धशतके केली. हार्दिकने अभिषेक शर्माचा विक्रमही मोडला.
Hardik Pandya | India vs South Africa 5th T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पाचव्या टी२० सामन्यात भारताने २३२ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

  • हार्दिक पांड्या आणि तिलक वर्माने वादळी अर्धशतके करत भारताला मजबूत स्थितीत नेले.

  • हार्दिकने १६ चेंडूत अर्धशतक करत अभिषेक शर्माचा विक्रम मोडला.

