IND vs SA, 5th T20I: हार्दिक पांड्या पेटला, अभिषेक शर्माचा विक्रम मोडला; तिलक वर्माच्या साथीने भारताला गाठून दिला २३० धावांचा टप्पा

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पाचव्या टी२० सामन्यात भारताने २३२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. हार्दिक पांड्या आणि तिलक वर्माने वादळी अर्धशतके करत भारताला मजबूत स्थितीत नेले. हार्दिकने १६ चेंडूत अर्धशतक करत अभिषेक शर्माचा विक्रम मोडला. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात टी२० मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा टी२० सामना अहमदाबादला शुक्रवारी (१९ डिसेंबर) खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताच्या फलंदाजांना आक्रमक फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेसमोर २३२ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. तिलक वर्मा आणि हार्दिक पांड्याने वादळी अर्धशतके केली. जर हा सामना जिंकला, तर भारतीय संघ मालिकाही जिंकणार आहे. तसेच दक्षिण आफ्रिकेला मालिकेतील पराभव टाळून बरोबरी साधायची असेल, तर आता २३२ धावांचे लक्ष्य पार करावे लागणार आहे..IND vs SA, 5th T20I: संजू सॅमसनचे पुनरागमन, भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन मोठे बदल; द. आफ्रिकेने जिंकला टॉस.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. भारताकडून डावाची सुरुवात अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन या जोडीने केली. या दोघांनीही सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळताना जवळपास १० ची धावगती ठेवली होती. त्यांनी अर्धशतकी भागीदारीही केली. पण अखेर अभिषेकला ६ व्या षटकात कॉर्बिन बॉशने यष्टीरक्षक क्विंटन डी कॉकच्या हातून झेलबाद केले आणि ही जोडी तुटली. अभिषेकने २१ चेंडूत ६ चौकार आणि १ षटकारासह ३४ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर तिलक वर्मा आणि संजू सॅमसनने डाव पुढे नेला. तिलकही आक्रमक खेळत होता. संजूनेही मिळालेल्या संधीचा फायदा घेतला. पण अखेर त्याची खेळी १० व्या षटकात जॉर्ज लिंडने संपवली. संजू ४ चौकार आणि २ षटकारांसह २२ चेंडूत ३७ धावांवर असताना त्रिफळाचीत झाला..तो बाद झाल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवही ५ धावांवरच बाद झाला. परंतु, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नंतर हार्दिक पांड्याचे वादळ घोंगवले. त्याला तिलक वर्माचीही साथ मिळाली. हार्दिकने फलंदाजीला आल्यापासून चौकार षटकारांचा पाऊस पाडला. त्याने १५ व्या षटकात तीन षटकार आणि दोन चौकारांसह २७ धावा चोपल्या. त्यानंतर केवळ १६ चेंडूत त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. त्याआधी तिलकनेही त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले होते. .अखेर शेवटच्या षटकात हार्दिक पांड्याला ओटनील बार्टमनने बाद केले. हार्दिकने २५ चेंडूत ५ चौकार आणि ५ षटकारांसह ६३ धावा केल्या. तिलक वर्माही शेवटच्या षटकात धावबाद झाला. त्याने ४२ चेंडूत १० चौकार आणि १ षटकारासह ७३ धावा केल्या. हार्दिक आणि तिलक यांच्यात १०५ धावांची भागीदारी झाली. शेवटी शिवम दुबेने एक चौकार आणि १ षटकारासह ३ चेंडूत १० धावा करत भारताला २० षटकात ५ बाद २३१ धावांपर्यंत पोहचवले.दक्षिण आफ्रिकेकडून कॉर्बिन बॉशने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच ओटनील बार्टमन आणि जॉर्ज लिंडे यांनी प्रत्येकी १ विरेट घेतली..U19 Asia Cup: पुन्हा भारत - पाकिस्तान फायनल! कधी आणि कुठे पाहाणार लाईव्ह सामना? जाणून घ्या एका क्लिकवर.हार्दिकने मोडला अभिषेकचा विक्रमहार्दिकने या सामन्यात केवळ १६ चेंडूत अर्धशतक केल्याने त्याने मोठा विक्रम केला. तो आता आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये सर्वात कमी चेंडूत अर्धशतक करणारा भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला आहे. त्याने अभिषेक शर्माला मागे टाकले आहे. अभिषेकने वानखेडे स्टेडियमवर याचवर्षी इंग्लंडविरुद्ध १७ चेंडूत अर्धशतक केले होते. या यादीत अव्वल क्रमांकावर युवाराज सिंग असून १८ वर्षांपासून हा विक्रम त्याच्या नावावर आहे. २००७ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये युवराजने इंग्लंडविरुद्ध १२ चेंडूत अर्धशतक केले होते.भारतासाठी सर्वात जलद टी२० अर्धशतक करणारे खेळाडू१२ चेंडू - युवराज सिंग (वि. इंग्लंड, डर्बन, २००७)१६ चेंडू - हार्दिक पांड्या (वि. दक्षिण आफ्रिका, अहमदाबाद, २०२५)१७ चेंडू - अभिषेक शर्मा (वि. इंग्लंड, मुंबई, २०२५)१८ चेंडू - केएल राहुल (वि. स्कॉटलंड, दुबई, २०२१)१८ चेंडू - सूर्यकुमार यादव (वि. दक्षिण आफ्रिका, गुवाहाटी, २०२२)