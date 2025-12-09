Cricket

IND vs SA, 1st T20I: भारताची टॉप-ऑर्डर फेल, पण हार्दिक पांड्याच्या वादळी फिफ्टीमुळे दक्षिण आफ्रिकेसमोर मोठं लक्ष्य

India Sets 176 Target for South Africa in 1st T20I: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात भारताच्या वरच्या फळीतील फलंदाजांना अपयश आले, परंतु हार्दिक पांड्याच्या आक्रमक खेळीमुळे भारताने १७५ धावांपर्यंत मजल मारली.
Hardik Pandya | India vs South Africa 1st T20I

Pranali Kodre
Updated on
  • दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात भारताच्या टॉप-ऑर्डरने निराशा केली.

  • पण असे असले तरी हार्दिक पांड्याच्या आक्रमक फिफ्टीमुळे भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर १७६ धावांचे आव्हान ठेवले.

  • लुंगी एनगिडी दक्षिण आफ्रिकेसाठी ३ विकेट्स घेतल्या.

