IPL 2026 : हार्दिक पांड्याने Mumbai Indians च्या इतर खेळाडूंसोबत रायपूरला नाही गेला; RCB विरुद्ध नाही खेळणार? नेमकं काय सुरू आहे?

Hardik Pandya injury update IPL 2026: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये हार्दिक पांड्या संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार रायपूरला संघासोबत प्रवास करताना दिसला नाही, त्यामुळे RCB विरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यात तो खेळणार का, याबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Hardik Pandya absent as Mumbai Indians squad departs for Raipur

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why Hardik Pandya not travelling with Mumbai Indians? मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील पुढच्या सामन्यालाही मुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पाठीच्या दुखापतीमुळे हार्दिकला लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या सामन्यात खेळता आले नव्हते आणि तो आता रायपूरला रवाना झालेल्या मुंबई इंडियन्सच्या सदस्यांसोबत तो दिसला नाही. मुंबई इंडियन्सला १० मे रोजी गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध रायपूर येथे सामना खेळायला आहे. हार्दिकच्या गैरहजेरीत सूर्यकुमार यादवने MI चे नेतृत्व केले होते आणि RCB विरुद्धपण तोच नेतृत्व करताना दिसू शकतो.

