IPL 2026 : हार्दिक पांड्याने Mumbai Indians च्या इतर खेळाडूंसोबत रायपूरला नाही गेला; RCB विरुद्ध नाही खेळणार? नेमकं काय सुरू आहे?

Why Hardik Pandya not travelling with Mumbai Indians? मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील पुढच्या सामन्यालाही मुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पाठीच्या दुखापतीमुळे हार्दिकला लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या सामन्यात खेळता आले नव्हते आणि तो आता रायपूरला रवाना झालेल्या मुंबई इंडियन्सच्या सदस्यांसोबत तो दिसला नाही. मुंबई इंडियन्सला १० मे रोजी गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध रायपूर येथे सामना खेळायला आहे. हार्दिकच्या गैरहजेरीत सूर्यकुमार यादवने MI चे नेतृत्व केले होते आणि RCB विरुद्धपण तोच नेतृत्व करताना दिसू शकतो..क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, १० मे रोजी RCBविरुद्धच्या सामन्यासाठी हार्दिक मुंबई इंडियन्सच्या उर्वरित संघासोबत रायपूरला गेलेला नाही. फ्रँचायझीने कर्णधाराच्या अनुपस्थितीबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही, परंतु सामन्यापूर्वी तो संघात सामील होईल की नाही याचेही कोणतेच संकेत नाही. प्रभारी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने दावा केला होता की, हार्दिकची प्रकृती ठीक नसल्यामुळे त्याला सामन्यातून बाहेर बसावे लागले, तर फ्रँचायझीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, तो आजारी असल्यामुळे मैदानात उतरू शकला नाही..IPL 2026 : रोहित शर्माचा सराव सत्रात जोरदार फटका... ग्राऊंड्समन जखमी; त्यानंतर हिटमॅनची मन जिंकणारी कृती; मानला भावाला.. Video."मुंबई विमानतळाच्या टर्मिनल १ (देशांतर्गत) येथे MI चे खेळाडू जमले होते, परंतु कर्णधाराची अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवत होती. पांड्या सामन्यापूर्वी संघात सामील होईल याचे कोणतेही संकेत नाहीत, परंतु अद्याप कोणीही याची पुष्टी करत नाहीये,” असे अहवालात म्हटले आहे..IPL 2026 फायनल अहमदाबादला! बंगळुरूने मान गमावला, play off चं वेळापत्रक जाहीर.आयपीएल २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सने १० पैकी केवळ ३ सामने जिंकले आहेत. जरी त्यांनी उर्वरित सामने जिंकले, तरीही ते प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. हार्दिकच्या कामगिरीबद्दल बोलायचे झाल्यास ८ सामन्यांत १४६ धावा व ४ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.