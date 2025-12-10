Cricket

'ती खंबीरपणे माझ्यासोबत उभी राहिली... या कमबॅकचं श्रेय तिचच...', Hardik Pandya ची 'मन की बात' ओठांवर आली... प्रेमाची कबुली

Hardik Pandya on Comeback: भारतीय संघाने कटक येथे द. आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात मोठा विजय मिळवला. हार्दिक पांड्याने या सामन्यातून पुनरागमन करत सामनावीर पुरस्कारही जिंकला. यानंतर त्याने बीसीसीआयशी बोलताना प्रेमाची कबुली दिली.
Hardik Pandya on his Girlfriend

Hardik Pandya on his Girlfriend

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय क्रिकेट संघाने कटक येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात १०१ धावांनी विजय मिळवला.

  • हार्दिक पांड्याने २८ चेंडूत ५९ धावा करत सामनावीर पुरस्कार मिळवला.

  • दुखापतीनंतर पुनरागमनासाठी त्याने जवळच्या व्यक्तींना श्रेय दिले.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
hardik pandya
T20 Series
South Africa Cricket Team
cricket news today
India vs South Africa
Mahieka Sharma actress

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com