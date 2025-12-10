'ती खंबीरपणे माझ्यासोबत उभी राहिली... या कमबॅकचं श्रेय तिचच...', Hardik Pandya ची 'मन की बात' ओठांवर आली... प्रेमाची कबुली

भारतीय क्रिकेट संघाने कटक येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात १०१ धावांनी विजय मिळवला. हार्दिक पांड्याने २८ चेंडूत ५९ धावा करत सामनावीर पुरस्कार मिळवला. दुखापतीनंतर पुनरागमनासाठी त्याने जवळच्या व्यक्तींना श्रेय दिले..भारतीय क्रिकेट संघाने मंगळवारी (९ डिसेंबर) दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कटकला झालेल्या पहिल्या टी२० सामन्यात १०१ धावांनी मोठा विजय मिळवला. या सामन्यात १७५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने दक्षिण आफ्रिकेला ७४ धावातच सर्वबाद केले. दक्षिण आफ्रिकेचा ही सर्वांची निचांकी धावसंख्याही ठरली. भारताच्या या विजयात अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याचे मोठे योगदान राहिले. त्याने फलंदाजी करताना २८ चेंडूत ५९ धावांची नाबाद खेळी केली. तसेच त्याने डेव्हिड मिलरची विकेटही घेतली. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला. .IND vs SL: भारतीय संघात बदल... २ अनकॅप्ड खेळाडूंची झाली निवड; ५ सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत आता येणार चुरस.हा हार्दिकचा पुनरागमनाचा सामना होता. हार्दिक आशिया कप २०२५ दरम्यान दुखापतग्रस्त झाला होता. त्यामुळे त्याला दोन महिने क्रिकेटपासून लांब रहावे लागले. पण आता त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यातून पुनरागमन केले आहे.या वेळी हार्दिकने बीसीसीआयशी बोलताना त्याच्या मानसिकतेवर आणि पुनरागमनाबाबत भाष्य केले. यावेळी त्याने त्याच्या जवळच्या व्यक्तींसोबतच त्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा हिलाही श्रेय दिले आहे..तो म्हणाला, 'माझी मानसिकता हिच होती की आणखी मजबुतीने आणि उत्तम पुनरागमन करायचं. दुखपती तुमच्या मानसिक कणखरतेचीही परीक्षा घेतात. कधी कधी तुम्हाला यामुळे स्वत:वरच शंका घेता. पण माझ्या यशस्वी पुनरागमनाचे श्रेय माझ्या जवळच्या लोकांना आहे. माझ्या पार्टनरचा विशेष उल्लेख करायला हवा. ती माझ्या आयुष्यात आल्यापासून माझ्यासाठी तिने चांगल्याच गोष्टी केल्या आहेत. आयुष्यात आल्यापासून खूप चांगल्या गोष्टी घडल्या आहेत.'.हार्दिक असंही म्हणाला, 'मी भक्कमपणे उभा राहिलो, मी अनेक गोष्टी संयमाने केल्या असून त्यामुळे माझा आत्मविश्वास आणखी वाढला. मी स्व:ला पाठिंबा दिला आणि माझ्या कौशल्यावर विश्वास ठेवला होता. मला नेहमीच असं वाटतं की जर तुमचा स्वत:वर विश्वास नसेल, तर तुम्ही दुसरे तुमच्यावर विश्वास कसा ठेवतील.'हार्दिकने असंही सांगितले की तो त्याच्या आयुष्यात प्रामाणिक व्यक्ती असून मला गोष्टीं मसाला लावून सांगायला आवडत नाही. बाकी काय विचार करतात, यापेक्षा स्वत: काय विचार करतो हे महत्त्वाचे आहे. त्याने म्हटलं की रॉकस्टार सारखं असायला हवं की १० मिनिट जरी परफॉर्म केला तरी, प्रेक्षकांना वेडं करायचं, हीत त्याच्यासाठी मोठी प्रेरणा राहिली आहे..IND vs SA: भारताच्या T20 संघात संजू सॅमसनशी स्पर्धा; जितेश शर्मा म्हणतो, 'आमच्या दोघांना पण...'.याशिवाय हार्दिकने म्हटले की कितीही नकारात्मक गोष्टी घडल्या, तरी त्यातून चांगलं करण्याचा त्याचा प्रयत्न तो करतो. तो म्हणाला की फलंदाजीला जाताना तो फक्त हाच विचार करतो की प्रेक्षक याच क्षणाची वाट पाहात आहेत. ते मला फलंदाजी करताना पाहायला आले आहेत.दरम्यान, आता भारताचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसरा टी२० सामना गुरुवारी (११ डिसेंबर) होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.