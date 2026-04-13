IPL 2026 : सामनाही गमावला अन् आता BCCIचा कारवाईचा बडगा... हार्दिक पांड्याची दुतर्फा गोची, पुन्हा असं केल्यास बंदी?

Will Hardik Pandya face ban for repeated over rate offence? मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पांड्या सध्या टीकाकारांच्या रडारवर आहे. मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये तिसऱ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. आयपीएल २०२६ मध्ये मुंबईने पहिला सामना जिंकून १३ वर्षांचा दुष्काळ संपवला... मुंबईने २०१२ नंतर प्रथमच आयपीएलच्या पर्वातील पहिली मॅच जिंकली. पण, त्यानंतर संघाला सलग तीन पराभव पत्करावे लागले. हार्दिकच्या रणनीतींवर अनेकांनी टीका केली आहे. त्यात आता बीसीसीआयनेही त्याच्यावर कारवाई केली आहे..रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने रविवारी वानखेडे स्टेडियमवर MI वर १८ धावांनी विजय मिळवला. RCB च्या २४० धावांचा पाठलाग करताना मुंबईने २२२ धावा केल्या. रोहित शर्मा हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे रिटायर्ड हर्ट होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मुंबईच्या मधल्या फळीतील फलंदाजांना फार मोठी खेळी करता आली नाही. हार्दिकने ४० धावा केल्या, तर शेरफाने रदरफर्डने ७१ धावांची नाबाद खेळी करताना संघाला दोनशेपार पोहोचवले. पण, मुंबईचा संघ १८ धावांनी कमी पडला..IPL 2026 : टीम डेव्हिडची सर्व 'मस्ती' उतरवली; मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात अम्पायरने समाजावूनही ऐकला नाही, आता... Video.या सामन्यात षटकं निर्धारित वेळेत पूर्ण न केल्याने हार्दिकवर कारवाई करण्यात आली आहे. आयपीएल कलम २.२२ च्या अंतर्गत त्याच्यावर ही कारवाई केली गेली आणि त्याला १२ लाखांचा दंड सुनावण्यात आला. त्याची ही पहिलीच चूक असल्याने १२ लाखांचा दंड भरावा लागणार आहे. यानंतर पुढील चुकीसाठी त्याला २४ लाख व नंतर ३० लाख असा दंड भरावा लागेल. यापूर्वी तिसऱ्यांदा अशी चूक झाल्यास एका सामन्याची बंदी घातली जात होती, परंतु २०२४ मध्ये आयपीएलचा हा नियम बदलला गेला..हार्दिक पांड्याची यंदाच्या आयपीएलमधील कामगिरी काही खास झालेली नाही. तीन सामन्यांत त्याने नाबाद १८, ९ व ४० अशा धावा केल्या आहेत, तर ९५ धावा देऊन २ विकेट्स घेतल्या आहेत.