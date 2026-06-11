Cricket

हार्दिक पांड्या २४ तासांत ‘अनफिट’; IND vs AFG वनडे मालिकेपूर्वी बंगळुरूत नेमकं काय घडलं? Inside Story

Hardik Pandya Fitness Setback: हार्दिक पांड्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून बाहेर झाला आहे. खरंतर तो मंगळवारपर्यंत ही मालिका खेळेल, असेच चित्र होते. पण नंतर अचानक काय घडलं जाणून घ्या.
Hardik Pandya Injury Update

Hardik Pandya Injury Update

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Afghanistan ODI Series: भारतीय संघाला १३ जूनपासून अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडे मालिका खेळायची आहे. या वनडे मालिकेतील पहिला सामना धरमशाला येथे होणार आहे. पण या मालिकेपूर्वी रोहित शर्मा आणि हार्दिक पांड्या यांची उपलब्धता त्यांच्या फिटनेसवर अवलंबून होती.

मात्र त्यासाठी त्यांना बीसीसीआयच्या बंगळूरमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये (BCCI's CoE) उपस्थित राहून फिटनेस टेस्टही द्यावी लागणार होती. नियमानुसार दोघांनीही फिटनेस टेस्ट पास केली होती. त्यामुळे बीसीसीआयच्या वैद्यकीय टीमकडून मंगळवारी तंदुरुस्तीची प्रमाणपत्रे देण्यात आली होती. त्यामुळे दोघेही अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळतील, अशी अपेक्षा होती.

मात्र अचानक हार्दिक पांड्याने (Hardik Pandya) या मालिकेतून माघार घेतली, यामागील नेमक्या घटना काय घडल्या हे आता समोर आले आहे.

Hardik Pandya Injury Update
IND A vs AFG A: अररर! वैभव सूर्यवंशी २०० च्या स्ट्राईक रेटनं खेळत होता, पण थोडक्यात हुकली हाफ-सेंच्युरी; कसा झाला आऊट?
Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
hardik pandya
India vs Afghanistan
cricket news today
ODI cricket
latest cricket news