हार्दिक पांड्या २४ तासांत ‘अनफिट’; IND vs AFG वनडे मालिकेपूर्वी बंगळुरूत नेमकं काय घडलं? Inside Story

India vs Afghanistan ODI Series: भारतीय संघाला १३ जूनपासून अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडे मालिका खेळायची आहे. या वनडे मालिकेतील पहिला सामना धरमशाला येथे होणार आहे. पण या मालिकेपूर्वी रोहित शर्मा आणि हार्दिक पांड्या यांची उपलब्धता त्यांच्या फिटनेसवर अवलंबून होती. मात्र त्यासाठी त्यांना बीसीसीआयच्या बंगळूरमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये (BCCI's CoE) उपस्थित राहून फिटनेस टेस्टही द्यावी लागणार होती. नियमानुसार दोघांनीही फिटनेस टेस्ट पास केली होती. त्यामुळे बीसीसीआयच्या वैद्यकीय टीमकडून मंगळवारी तंदुरुस्तीची प्रमाणपत्रे देण्यात आली होती. त्यामुळे दोघेही अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र अचानक हार्दिक पांड्याने (Hardik Pandya) या मालिकेतून माघार घेतली, यामागील नेमक्या घटना काय घडल्या हे आता समोर आले आहे. .IND A vs AFG A: अररर! वैभव सूर्यवंशी २०० च्या स्ट्राईक रेटनं खेळत होता, पण थोडक्यात हुकली हाफ-सेंच्युरी; कसा झाला आऊट?.झाले असे की हार्दिक पांड्या आठवडाभर CoE मध्ये होता, तिथे त्याने जोरदार ट्रेनिंग केली होती. तो १० षटके गोलंदाजी करू शकेल का, याचा सराव करवून घेतला जात होता. त्यामुळे तो या वर्षात पहिल्यांदाच वनडे मालिका खेळण्यासाठी सज्ज होता. तो धरमशाला येथे पोहचणारही होता, पण बंगळुरू सोडण्याच्या काही तास आधीच त्याला अचानक मांडीजवळ वेदना जाणवल्या. त्याने त्याबाबत लगेचच वैद्यकीय टीमला सांगितले. त्यावेळी त्यांनी त्याला जवळच्या हॉस्पिटलला स्कॅन करायला नेले. त्याचे रिपोर्ट्स नंतर डॉ. दिनशॉ परडीवाला यांनाही शेअर करण्यात आले..रिपोर्ट्समध्ये त्याच्या मांडीच्या स्नायूंमध्ये ताण (quadricep sprain) आल्याचे निदान झाले आहे, ज्यातून सावरण्यासाठी त्याला किमान २-३ आठवड्याचा कालावधी लागेल. त्यामुळे त्याला अफगाणिस्तानविरुद्धची वनडे मालिका खेळता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. पण अद्याप त्याच्या बदली खेळाडू म्हणून कोणाला संधी मिळणार याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असं बीसीसीआयकडून सांगण्यात आले आहे..दरम्यान, टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार तो त्याच्या हलक्या ट्रेनिंगला आठवड्याच्या शेवटी सुरुवात करेल. तसेच नंतर नेट्समध्ये बॅटिंगच्या सरावालाही सुरुवात करेल. पण आता त्याला पुन्हा तंदुरुस्ती सिद्ध करावी लागणार आहे..IND vs SL Test: भारतीय संघ ९ वर्षांनी श्रीलंकेत कसोटी खेळणार! कधी होणार सामने? तारखेबाबत मोठी अपडेट.हार्दिक या मालिकेतून दुखापतीमुळे बाहेर होणारा पहिला खेळाडू नाही. याआधी विराट कोहलीलाही हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे या मालिकेतून बाहेर व्हावे लागले आहे. त्याच्या जागेवर यशस्वी जैस्वालला संघात संधी देण्यात आली आहे. आता हे दोघेही जुलैमध्ये इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेत खेळताना दिसू शकतात. भारताला अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेनंतर इंग्लंडमध्ये १४ ते १९ जुलैपर्यंत वनडे मालिका खेळली जाणार आहे. पण या मालिकेसाठी निवड समिती या दोघांचाही फिटनेस पाहून त्यांना खेळवायचे की नाही, याचा निर्णय घेईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.