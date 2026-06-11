IND A vs AFG A: अररर! वैभव सूर्यवंशी २०० च्या स्ट्राईक रेटनं खेळत होता, पण थोडक्यात हुकली हाफ-सेंच्युरी; कसा झाला आऊट?

India A vs Afghanistan A: भारतीय अ संघ सध्या श्रीलंकेत तिरंगी वनडे मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील भारतीय अ संघाचा दुसरा सामना अफगाणिस्तान अ संघाविरुद्ध डंबुलामध्ये गुरुवारी (११ जून) सुरू झाला आहे. या मालिकेत १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) चर्चेचा विषय आहे. मात्र दुसऱ्या सामन्यात आक्रमक खेळत असताना त्याचं अर्धशतक (missed half century) थोडक्यात हुकलं. .'Vaibhav Sooryavanshi ला खेळवावे की नाही, यापेक्षा...' सचिन तेंडुलकर १५ वर्षीय बॉस बेबीला कसोटीत खेळण्याबाबत नेमकं काय म्हणाला?.या सामन्यात अफगाणिस्तानने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय अ संघाकडून प्रभसिमरन सिंग आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी डावाची सुरुवात केली. वैभव सुरूवातीपासूनच आक्रमक खेळत होता. त्याने पहिल्याच षटकात त्याचे पहिले दोन चेंडू खेळताना मोहम्मद इब्राहिमविरुद्ध दोन सलग चौकार मारत सुरुवात केली होती. त्यामुळे भारतीय संघाच्या ६ षटकातच ६० धावा पार झाल्या होत्या. वैभवला दुसऱ्या बाजूने प्रभसिमरनकडूनही साथ मिळत होती..वैभव या सामन्यात अर्धशतक करेल, असंही चित्र दिसत होतं. मात्र त्याचवेळी ८ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर त्याला अब्दुल्ला अहमदझाईने अडकवलं. त्याने टाकलेल्या शॉर्ट बॉलवर वैभव रॅम्प शॉट खेळायला गेला. पण चेंडूने त्याच्या बॅटची कड घेतली आणि मागे यष्टीरक्षक इशक रहिमीच्या हातात गेला. त्यामुळे वैभवला विकेट गमवावी लागली. या विकेटनंतर वैभव अत्यंत निराश दिसत होता. त्याने ९ चौकारांसह २०० च्या स्ट्राईक रेटने २२ चेंडूत ४४ धावा केल्या..वैभव बाद झाल्यानंतर प्रियांश आर्यही स्वस्तात बाद झाला. त्याला १० व्या षटकात अब्दुल्ला अहमदझाईने ८ धावांवर बाद केले. त्यामुळे ८८ धावांवर २ विकेट्स अशी भारताची स्थिती होती. पण नंतर प्रभसिमरन सिंग आणि उपकर्णधार ऋतुराज गायकवाड यांनी डाव सावरत अर्धशतकी भागीदारी केली. यादरम्यान, प्रभसिमरनने अर्धशतकही पूर्ण केले आणि तो शतकाच्या दिशेने जात होता..IND A vs SL A: ऋतुराज गायकवाडचा १०० व्या सामन्यात शतकी धमाका! द्रविड-गांगुलीच्या विक्रमाशी बरोबरी.दरम्यान, भारताने पहिल्या सामन्यात श्रीलंका अ संघाला ८ धावांनी पराभूत केले होते. त्या सामन्यात ऋतुराज गायकवाडने नाबाद शतक केले होते. त्यासामन्यातही वैभव १४ धावांवर बाद झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.