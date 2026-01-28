IND vs NZ: हार्दिक पांड्याचा रॉकेट थ्रोसमोर न्यूझीलंडच्या कर्णधाराची डाईव्हही ठरली फिकी; पाहा रनआऊटचा Video

Hardik Pandya Direct throw to Run Out Mitchell Santner: विशाखापट्टणम येथे भारत आणि न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेतील चौथा टी२० सामना विशाखापट्टणम येथे झाला. या सामन्यात भारतासमोर न्यूझीलंडने २१६ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. दरम्यान, या सामन्यात हार्दिक पांड्याने (Hardik Pandya) त्याच्या क्षेत्ररक्षणाने सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याने अफलातून धावबाद या सामन्यात केला असून त्याचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे. .IND vs NZ, 4th T20I: न्यूझीलंडची दणक्यात सुरुवात, नंतर भारतीय गोलंदाजांनीही दाखवला क्लास; पण तरी विजयासाठी विक्रमी धावांचं लक्ष्य.या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या न्यूझीलंडकडून डेवॉन कॉनवे आणि टीम सिफर्ट या सलामीवीरांनी आक्रमक फलंदाजी करताना ९ षटकांच्या आतच १०० धावांची भागीदारी केली होती. पण हे दोघे बाद झाल्यानंतर न्यूझीलंडने नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या. कॉनवे २३ चेंडूत ४४ धावांवर आणि सिफर्ट ३६ चेंडूत ६२ धावांवर बाद झाला. रचीन रवींद्र २ धावांवर ग्लेन फिलिप्स २४ धावांवर आणि मार्क चॅपमनने ९ धावांवक बाद झाला. त्यानंतर डॅरिल मिशेल आणि मिचेल सँटेनर (Mitchell Santner) हे डाव सांभाळत होते..IND vs NZ, 4th T20I: इशान किशन संघातून बाहेर, सूर्यकुमारने सांगितलं कारण; कोणाला मिळाली प्लेइंग-११ मध्ये संधी?.मात्र १६ व्या षटकात जसप्रीत बुमराह गोलंदाजी करत होता. त्याने टाकलेल्या पहिल्याच चेंडूवर सँटेनरने शॉर्ट थर्ड मॅनला शॉट खेळला आणि त्याने मिशेलसोबत एकेरी धाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यावेळी हार्दिक पांड्याने चपळाई दाखवली आणि त्याने चेंडू थेट नॉन-स्ट्रायकर एन्डच्या दिशेने फेकला. तो चेंडू सँटेनर क्रीजमध्ये परतण्यापूर्वीच स्टंपवर आदळला. सँटेनरने डाईव्ह मारली, पण तरी हार्दिकचा थ्रो इतका वेगात आला होता की सँटेनरला धावबाद होत माघारी परतावे लागले. सँटेनरने ११ धावा केल्या..परंतु, शेवटी डॅरिल मिशेलने आक्रमक खेळ केला आणि न्यूझीलंडला २० षटकात ७ बाद २१५ धावांपर्यंत पोहचवले. डॅरिल मिशेलने १८ चेंडूत नाबाद ३९ धावा केल्या. दरम्यान, हार्दिकने या सामन्यात गोलंदाजी केल नाही. भारताकडून पाचच गोलंदाजांनी गोलंदाजी केली.अर्शदीप सिंग आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराह आणि रवी बिश्नोई यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.