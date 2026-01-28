Cricket

IND vs NZ: हार्दिक पांड्याचा रॉकेट थ्रोसमोर न्यूझीलंडच्या कर्णधाराची डाईव्हही ठरली फिकी; पाहा रनआऊटचा Video

Hardik Pandya Direct throw to Run Out Mitchell Santner: विशाखापट्टणम येथे झालेल्या भारत-न्यूझीलंड टी२० सामन्यात हार्दिक पांड्याकडून अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाले. त्याने केलेल्या डायरेक्ट थ्रोमुळे न्यूझीलंडचा कर्णधार धावबाद झाला.
Pranali Kodre
Hardik Pandya Direct throw to Run Out Mitchell Santner: विशाखापट्टणम येथे भारत आणि न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेतील चौथा टी२० सामना विशाखापट्टणम येथे झाला. या सामन्यात भारतासमोर न्यूझीलंडने २१६ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे.

दरम्यान, या सामन्यात हार्दिक पांड्याने (Hardik Pandya) त्याच्या क्षेत्ररक्षणाने सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याने अफलातून धावबाद या सामन्यात केला असून त्याचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे.

IND vs NZ, 4th T20I: न्यूझीलंडची दणक्यात सुरुवात, नंतर भारतीय गोलंदाजांनीही दाखवला क्लास; पण तरी विजयासाठी विक्रमी धावांचं लक्ष्य
