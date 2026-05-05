IPL 2026 : हार्दिक पांड्याच मुंबई इंडियन्सचा कॅप्टन राहणार! संघ व्यवस्थापनाचा फुल सपोर्ट, पण दोन स्टार खेळाडूंना मिळालीय तंबी

Hardik Pandya captaincy Mumbai Indians IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. १० पैकी ३ सामन्यांत त्यांनी विजय मिळवला आहे आणि प्ले ऑफचे आव्हान जवळपास संपल्यात जमा झाले आहे. असे असले तरी संघ व्यवस्थापन हार्दिक पांड्याला कर्णधारपदावरून हटवण्याची घाई करणार नाही. पाचवेळच्या विजेत्या संघाने २०२४ मध्ये रोहित शर्माकडून कर्णधारपद काढून हार्दिककडे सोपवले होते. तेव्हा प्रचंड टीका झाली होती. MI चा कर्णधार म्हणून हार्दिकला आयपीएलच्या मागील तीन पर्वात साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. असे असले तरी संघ व्यवस्थापन हार्दिकच्या पाठीशी उभे आहे..इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार संघाच्या निराशाजनक कामगिरीचा हार्दिकच्या कर्णधारपदावर कोणताच परिणाम होणार नाही. पण, व्यवस्थापनाकडून काही प्रमुख खेळाडूंना इशारा दिला जाणार आहे आणि त्यांना अपेक्षित कामगिरी करण्यास सांगितले जाणार आहे. स्पर्धेच्या बदलत्या स्वरूपाशी जुळवून घेण्यात संघाने उशीर केला आहे, असा दावा अहवालात केला गेला आहे. हार्दिकने आयपीएलमध्ये दोन संघांचे ( GT - MI) नेतृत्व करताना ६८ सामन्यांपैकी ३७ सामने जिंकले आहेत, तर ३१ सामन्यांमध्ये त्याला पराभव पत्करावा लागला आहे.."फ्रँचायझी व्यवस्थापन हार्दिक पांड्याला पाठिंबा देत आहे आणि संघाच्या संघर्षाला त्याच्या नेतृत्वाची कमतरता मानत नाही. उलट, स्पर्धेतील बदलत्या खेळण्याच्या शैलीशी जुळवून घेण्यास मुंबई इंडियन्सने उशीर केला आहे, असे त्यांना वाटते," असे अहवालात म्हटले आहे. .मुंबई इंडियन्सला दुखापतींचा सामनाही करावा लागला आहे. रोहित शर्मा पाच सामन्यांना मुकला आहे आणि त्याने खेळलेल्या ५ सामन्यात ५५.२५ च्या सरासरीने २२१ धावा केल्या आहेत. तेच सूर्यकुमार यादवला १० सामन्यांत १९५ धावा करता आल्या आहेत आणि ही संघाची डोकेदुखी आहे. त्यात तिलक वर्मालाही १० सामन्यांत २०४ धावा करता आल्या आहेत. या दोन खेळाडूंकडून व्यवस्थापनाला मोठ्या खेळीची व सातत्याची अपेक्षा आहे. गोलंदाजीत अश्वनी कुमार व अल्लाह गजनफर यांनी चांगली कामगिरी केली असली तरी प्रमुख गोलंदाज जसप्री तबुमराह अपयशी ठरला आहे. त्याला १० सान्यांत ३ विकेट्स घेता आल्या आहेत. ." संघ उर्वरित सामन्यांमध्ये परिस्थिती पालटू शकतो, असा व्यवस्थापनाला विश्वास आहे. संघातील प्रमुख खेळाडूंच्या काही दमदार कामगिरीमुळे गुणतालिकेतील त्यांचे स्थान झटपट बदलू शकते, असा विश्वास आहे," असे या अहवालात म्हटले आहे.