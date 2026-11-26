Rajasthan Royals called off trade negotiations for Hardik Pandya with Mumbai Indians: भारताचा स्टार अष्टपैलू हार्दिक पांड्याच्या इंडियन प्रीमियर लीगमधील ट्रेडची बरीच चर्चा झाली. २०२४ आयपीएलपूर्वी मुंबई इंडियन्सने हार्दिक पांड्याला गुजरात टायटन्सकडून ट्रेडमधून पुन्हा संघात घेतल्यानंतर कर्णधार करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याच्या नेतृत्वात मुंबईची कामगिरी चढउतारांची राहिली. याशिवाय या निर्णयाला चाहत्यांकडूनही मोठा विरोध झाला. यातच २०२६ आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स ९ व्या क्रमांकावर राहिले. त्यामुळे मुंबई आयपीएल २०२७ पूर्वी हार्दिक पांड्याचे ट्रेड करणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती आणि काही दिवसांपूर्वी ही चर्चा खरीही ठरली. .IPL 2027: ६६ जागा, १२२० जणं शर्यतीत; KKR, LSG, SRH कडे पैसाच पैसा, स्टार खेळाडूंसाठी चुरस; जाणून घ्या Strategy.मुंबई इंडियन्सने पंजाब किंग्ससोबत हार्दिक पांड्याचे अर्शदीप सिंगच्या बदल्यात १८ कोटींचे ट्रेड केले. त्यामुळे आता हार्दिक २०२७ मध्ये पंजाब किंग्सकडून खेळताना दिसेल. मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात ही डील होण्यापूर्वी अनेक संघ हार्दिक पांड्याला संघात घेण्यास उत्सुक होते. यात चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाईट रायडर्स आणि राजस्थान रॉयल्स या माजी विजेत्या संघांचाही समावेश आहे..विशेष म्हणजे राजस्थान रॉयल्ससोबत मुंबई इंडियन्सची चर्चाही सुरू होती. पण मुंबई इंडियन्सने केलेल्या दोन खेळाडूंची मागणी राजस्थान रॉयल्सला मान्य झाली नाही. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार मुंबई इंडियन्सला हार्दिक पांड्याच्या बदल्यात यशस्वी जैस्वाल आणि जोफ्रा आर्चर हे दोन खेळाडू राजस्थान रॉयल्सकडून हवे होते. पण हे दोन्ही खेळाडू हार्दिकसाठी सोडण्यास राजस्थान रॉयल्स तयार नव्हते. त्यामुळे हे डील पूर्ण झाले नाही..दरम्यान, राजस्थानने दुसरे मोठे ट्रेड डील काही दिवसांपूर्वी केले आहे. त्यांनी सॅम करनला लखनौ सुपर जायंट्ससोबत मोहम्मद शमी आणि मणीमरण सिद्धार्थ यांच्या बदलल्यात ट्रेड केले होते. त्यामुळे शमी आणि सिद्धार्थ आता राजस्थानसाठी, तर सॅम करन लखनौसाठी खेळताना दिसेल..IPL 2027 Trade : हार्दिक पांड्याने मुंबई इंडियन्सची साथ सोडली, पंजाब किंग्सच्या अर्शदीप सिंगसोबत अदलाबदली; किती कोटींची डिल झाली?.श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळणार हार्दिक पांड्याहार्दिक पांड्याला पंजाब किंग्सने संघात घेतलं असलं, तरी त्याच्याकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी आता नसेल. पंजाबने कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरलाच कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आयपीएल २०२७ मध्ये हार्दिक श्रेयसच्या नेतृत्वात खेळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.