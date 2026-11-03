IPL 2027 मध्ये हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळणार? Mumbai Indians चे ट्रेड डील जवळपास पक्कं

Mumbai Indians Hardik Pandya Trade Updates: मुंबई इंडियन्स आयपीएल २०२७ (IPL 2027) स्पर्धेपूर्वी बरेच बदल करताना दिसत आहेत. सपोर्ट स्टाफमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आता कर्णधार हार्दिक पांड्याचेही ट्रेडिंग ही डील जवळपास पक्की झाल्याची माहिती समोर येत आहे. हार्दिक पांड्या गेल्या तीन हंगामांपासून मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व करत होता. मात्र संघाला अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. केवळ २०२५ मध्ये संघाने प्लेऑफ गाठली, पण विजेतेपदापर्यंत पोहचला आले नाही. .IPL 2027: ना रैना, ना रायुडू... CSK ने बॅटिंग कोचबाबत घेतला वेगळाच निर्णय; हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडवरही CEO कडून महत्त्वाचे अपडेट्स.तसेच आयपीएल २०२६ हंगामात तर हार्दिकच्या नेतृत्वात मुंबई केवळ ४ विजयांसह ९ व्या क्रमांकावर राहिले. या हंगामात हार्दिक पांड्याची कर्णधार आणि खेळाडू म्हणून निराशाजनक कामगिरी आणि ड्रेसिंग रुममधील संभावित बिघडलेल्या वातावरणाची चर्चा बरीच झाली. यानंतरच हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडिंगच्या चर्चांनी जोर धरला होता. त्याला घेण्यासाठी अनेक फ्रँचायझी उत्सुक असल्याची दिसत होते. आता अशी माहिती समोर येत आहे की हार्दिक पांड्याचे पंजाब किंग्ससोबतचे (Punjab Kings) डील जवळपास पक्के झाले आहे..रिकी पाँटिंग प्रशिक्षक आणि श्रेयस अय्यर कर्णधार असलेल्या पंजाब किंग्स संघाच्या फ्रँचायझीलने मुंबई इंडियन्ससोबत वाटाघाटी केल्या आहेत. भारताचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग आणि यष्टीरक्षक फलंदाज विष्णू विनोद यांच्या बदल्यात हार्दिकचे ट्रेडिंग डील झाल्याचे मीडिया रिपोर्ट्स आहेत.या डीलबाबत अंतिम अधिकृत प्रक्रियेनंतर १७ नोव्हेंबरला जाहीर होणाऱ्या रिटेन्शनच्या अंतिम मुदतीपूर्वी, या आठवड्याच्या अखेरीस या ट्रेडबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या ट्रेडबाबत मुंबई इंडियन्सच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केलेल्या सुरुवातीच्या संपर्कानंतर चर्चा सुरू झाल्याचे समजत आहे..यापूर्वी मुंबई इंडियन्सने कोलकाता नाईट रायडर्ससोबतही हार्दिकच्या ट्रेडबाबत चर्चा केली होती. पण हे डील पूर्ण झाले नाही. पण आता हे पाहावे लागणार आहे की मुंबई आणि कोलकाता यांच्यात दुसऱ्या कोणत्या खेळाडूबाबत ट्रेड डील होणार का?.MUMBAI INDIANS CAPTAIN : आला रे आला... रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार झाला; IPL 2027 मध्ये संघाची धुरा सांभाळण्यास तयार, पडद्यामागे काय घडले?.दरम्यान, पंजाब किंग्स हार्दिकच्या बदल्यात त्यांचा प्रमुख गोलंदाज अर्शदीप सिंगल देत असल्याने त्यांना आता त्याच्या जागेसाठी योग्य वेगवान गोलंदाज शोधावा लागेल. अर्शदीपला पंजाब किंग्सने २०२५ लिलावापूर्वी रिलीज केलं होतं, पण नंतर लखनऊ सुपर जायंट्सने त्याला १५.७५ कोटींमध्ये खरेदी केल्यानंतर पंजाबने त्याच्यासाठी राईट टू मॅच कार्ड वापरले आणि त्याला १८ कोटींमध्ये पुन्हा आपल्या संघात घेतले होते. त्यामुळे अर्शदीप २०२५ आणि २०२६ हंगामत पंजाबसाठी खेळला होता. पण आता नव्या ट्रेडच्या चर्चेंनुसार अर्शदीप २०२७ मध्ये मुंबईसाठी खेळताना दिसू शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.