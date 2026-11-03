Cricket

IPL 2027 मध्ये हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळणार? Mumbai Indians चे ट्रेड डील जवळपास पक्कं

IPL TRADE EXPLOSION: HARDIK PANDYA TO PBKS?: आयपीएल २०२७ पूर्वी मुंबई इंडियन्स कर्णधार हार्दिक पांड्याचे डील करणार असल्याची जोरदार चर्चा गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू होती. आता पंजाब किंग्ससोबत ही डील जवळपास पक्की झाल्याचे समजत आहे.
Mumbai Indians Hardik Pandya Trade Updates

Mumbai Indians Hardik Pandya Trade Updates

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Mumbai Indians Hardik Pandya Trade Updates: मुंबई इंडियन्स आयपीएल २०२७ (IPL 2027) स्पर्धेपूर्वी बरेच बदल करताना दिसत आहेत. सपोर्ट स्टाफमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आता कर्णधार हार्दिक पांड्याचेही ट्रेडिंग ही डील जवळपास पक्की झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

हार्दिक पांड्या गेल्या तीन हंगामांपासून मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व करत होता. मात्र संघाला अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. केवळ २०२५ मध्ये संघाने प्लेऑफ गाठली, पण विजेतेपदापर्यंत पोहचला आले नाही.

Mumbai Indians Hardik Pandya Trade Updates
IPL 2027: ना रैना, ना रायुडू... CSK ने बॅटिंग कोचबाबत घेतला वेगळाच निर्णय; हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडवरही CEO कडून महत्त्वाचे अपडेट्स
Loading content, please wait...
Cricket
IPL
Mumbai Indians
Punjab Kings
Cricket News in Marathi
indian premier league
hardik pandya
shreyas iyer
cricket news today
Arshdeep Singh