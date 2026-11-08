IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्या ट्रेड होणार, पण कोणता खेळाडू मुंबई संघात येणार? MI आणि पंजाब किंग्समधील डील अंतिम टप्प्यात

Hardik Pandya Set to Play Under Shreyas Iyer in Punjab Kings: हार्दिक पंड्याचे आयपीएलमधील भवितव्य काय, या बहुचर्चित प्रश्नाचे उत्तर जवळपास सापडले आहे. त्याच्या ट्रेडिंगबद्दल गेल्या अनेक दिवसांपासून बरीच चर्चा होत आहे. अखेर आता त्याच्या ट्रेडिंगची डिल अंतिम टप्प्यात आल्याचे समजत आहे..IPL 2027 Trade: लखनौ सुपर जायंट्स-राजस्थान रॉयल्स यांच्यात मोठी डिल... ३-४ खेळाडू जाणार इथून तिथे; कोण असतील ते?.आयपीएलच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हार्दिक पंजाब किंग्स संघात तर अर्शदीप मुंबई इंडियन्स संघात अशी अदलाबदल झाली आहे. श्रेयस अय्यर पंजाब संघाचा कर्णधार असून, तोच यंदाही कायम असेल आणि त्याच्या नेतृत्वाखाली खेळण्यास हार्दिक पंड्या तयार आहे, असेही आयपीएलच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले..पंजाब संघाचा कर्णधार आणि प्रशिक्षक यांनी या बदलाला मंजुरी दिली असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. अर्शदीपची प्रगती लक्षात घेता त्याला संघातून दूर करण्यास संघमालक तयार नव्हते, परंतु कर्णधार-प्रशिक्षकांच्या सूचनेनंतर हा बदल झाला आहे..IPL 2027 Trade : चेन्नई सुपर किंग्स १३ कोटींच्या ऑल-राऊंडरसाठी मोठा डाव टाकणार, Hardik Pandya चा नाद सोडला; कोण आहे तो खेळाडू?.या बदलाची औपचारिकता पूर्ण झाल्यास हार्दिक पंड्याची मुंबई इंडियन्सबरोबरची दुसरी इनिंग संपुष्टात येईल. २०२४ मध्ये रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून दूर करून हार्दिक गुजरात संघातून मुंबई संघात पतरला होता आणि थेट कर्णधार झाला होता; परंतु गतवर्षी तर मुंबईचा संघ नवव्या स्थानावर राहिला होता. हार्दिक पंड्याचा हा बदल निश्चित झाल्यास रोहित शर्मा पुन्हा मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार होण्याची शक्यता अधिक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.