IND vs OMN सामन्यातील 'इम्पॅक्ट प्लेअर' चा पुरस्कार कोणाला मिळाला? BCCI चा Video पाहून व्यक्त कराल आश्चर्य, संजू सॅमसन दुर्लक्षित

भारताने ओमानवर २१ धावांनी विजय मिळवला आणि आशिया चषक २०२५ मधील अपराजित मालिका कायम ठेवली.संजू सॅमसनने ४५ चेंडूंत ५६ धावांची खेळी करत प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कार पटकावला.अभिषेक शर्माने आक्रमक १५ चेंडूंत ३१ धावा ठोकल्या, अक्षर पटेल व तिलक वर्मानेही महत्त्वपूर्ण खेळ केला..Hardik Pandya's Catch Secures Impact Player Medal in India vs Oman : भारत आणि श्रीलंका हे दोनच संघ आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत आतापर्यंत अपराजित राहिले आहेत. शुक्रवारी भारतीय संघाने शेवटच्या साखळी सामन्यात ओमानचा पराभव केला. या सामन्यात ओमानने कडवी टक्कर दिली आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादवने त्यांचे सामन्यानंतर कौतुकही केले. संजू सॅमसनचे संयमी अर्धशतक, अभिषेक शर्माच्या आक्रमक धावा अन् हार्दिक पांड्याचा अफलातून झेल... हे या सामन्यातील हायलाईट्स ठरले. आता भारत उद्या म्हणजेच पाकिस्तानचा सामना करणार आहे..ओमानविरुद्धच्या लढतीत संजू सॅमसनने ४५ चेंडूंत ५६ धावांची खेळी करताना अभिषेक शर्मासह दुसऱ्या विकेटसाठी ६६ धावा जोडल्या. अभिषेकने १५ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकार खेचले. अक्षर पटेल ( २६) व तिलक वर्मा ( २९) यांनीही आक्रमक फटकेबाजी केली. ओमानच्या शाह फैसल, जितेन रामानंदी व आमीर कलीम यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. .Asia Cup 2025: वन हँड कॅच घेण्यापूर्वी हार्दिक पांड्या मस्त गप्पांमध्ये रंगला होता... तिथून सूर्या ओरडला अन्... Video Viral .ओमानला भारतीय गोलंदाज गुंडाळतील असे वाटले होते, परंतु घडले उलटेच... कर्णधार जतिंदर सिंग ( ३२) ने आमीर कलीमसह चांगली सुरुवात करून दिली. कलीम व हम्मद मिर्झा यांनी ९४ धावांची भागीदारी करताना भारतीय गोलंदाजांना घाम गाळण्यास भाग पाडले. १८ व्या षटकात हार्दिक पांड्याच्या अश्विसनीय झेलने सामना फिरवला. कलीम ४६ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ६४ धावांवर बाद झाला. हम्मदने ३३ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ५१ धावांची खेळी केली. ओमानने ४ बाद १६७ धावा केल्या. .भारताने २१ धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात ५६ धावा करणारा संजू सॅमसन प्लेअर ऑफ दी मॅच ठरला, परंतु भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रुममध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून दुसऱ्याच खेळाडूला पुरस्कार दिला गेला. संजूला हा पुरस्कार मिळेल, असे वाटले होते. पण, अविश्वसनीय झेल घेणारा हार्दिक या पुरस्काराचा मानकरी ठरला. .IND vs PAK Playing XI: अक्षर पटेलची दुखापत किती गंभीर? पाकिस्तानविरुद्ध प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल निश्चित, जाणून घ्या कोण IN, कोण OUT.अर्शदीप सिंगचा पराक्रम...२०व्या षटकात अर्शदीपने विनायक शुक्लाची विकेट घेतली आणि ही त्याची आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० मधील शंभरावी विकेट ठरली. भारताकडून ट्वेंटी-२०त १०० विकेट्स घेणारा तो पहिला गोलंदाज ठरला. त्याच्यानंतर ९६ विकेट्स घेणारा युझवेंद्र चहल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.