Hardik Pandya: हार्दिक पांड्याने मैदान गाजवले! अशक्य मॅच खेचून आणली, ११ चेंडूंत ५२ धावांचा पाऊस; टीम इंडियासाठी शुभ संकेत

Hardik Pandya 52 off just 11 balls to pull off an impossible win for Baroda : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेनंतर मैदानावर उतरलेल्या हार्दिक पांड्याला सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत गोलंदाजीत अपयश आले, परंतु त्याने मॅच फिनिशरची भूमिका चोख बजावताना बडोदा संघाला अशक्यप्राय विजय मिळवून दिला. पंजाबने २२२ धावांचा डोंगर उभा केला होता आणि हार्दिकने सलग तीन षटकार खेचून शेवटच्या षटकात बडोदाला SMAT मधील मोठा विजय मिळवून दिला. हार्दिकने अवघ्या ११ चेंडूंत ५२ धावा कुटल्या..लक्ष्याचा पाठलाग करताना विष्णु सोलंकी आणि शाश्वत रावत यांनी ६६ धावांची सलामी दिली. रावत १८ चेंडूंत ४ चौकार व १ षटकारासह ३१ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर आलेल्या शिवालिक शर्माने दुसऱ्या विकेटसाठी विष्णूसह २६ धावा जोडल्या. विष्णू २१ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारासह ४३ धावांवर बाद झाला. हार्दिक व शिवालिक या जोडीने मैदान गाजवले..Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षीय वैभवचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! जगात असा पराक्रम करणारा एकमेव फलंदाज; महाराष्ट्राच्या गोलंदाजांची धुलाई.४७ धावांवर शिवालिक रिटायर्ड आऊट झाल्याने बडोद्याचे टेंशन वाढले होते. पण, हार्दिक मैदानावर उभा राहिला. दुखापतीतून सावरत तो पहिलाच सामना खेळत होता आणि त्याने ४२ चेंडूंत ७७ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला १९.१ षटकांत ३ बाद २२४ धावांसह विजय मिळवून दिला. त्याच्या खेळीत ७ चौकारव ४ षटकारांचा समावेश होता. त्याने सलग तीन षटकार खेचून सामन्याचा निकालच निश्चित केला. बडोदा संघाने या स्पर्धेत लक्ष्याचा पाठलाग केलेली ही सर्वात मोठी धावसंख्या ठरली..तत्पूर्वी, अभिषेक शर्मा ( ५०) व अमनमोलप्रीत सिंग ( ६९) यांच्या अर्धशतकांनी पंजाबला ८ बाद २२२ धावांपर्यंत पोहोचवले. नमन धीरने ३९ धावांचे योगदान दिले. राज लिंबानीने तीन विकेट्स घेतल्या, परंतु हार्दिकने ४ षटकांत ५२ धावा देताना १ विकेट घेतली. तो महागडा गोलंदाज ठरला..Arjun Tendulkar: ३ विकेट्सनंतर अर्जुनची १६० च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी! IPL मधील २३ कोटींच्या फलंदाजाला केले OUT; गोवा संघाचा दणदणीत विजय .हार्दिकची वादळी खेळी भारतीय संघासाठी शुभ संकेत आहेत. भारताला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ट्वेंटी-२० मालिका खेळायची आहे आणि हार्दिक संघाचा महत्त्वाचा खेळाडू आहे. भारताच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजयात त्याचा महत्त्वाचा वाटा होता..