Breaking : हॅरिस रौफवर आयसीसीची कारवाई; भारताचा डिवचणे पडले महागात, साहिबजादा फरहानलाही....

Haris Rauf fined and Sahibzada Farhan warned by ICC: भारतीय संघाला उगाच डिवचणाऱ्या हॅरिस रौफला अखेर आयसीसीच्या कारवाईचा सामना करावा लागला. पाकिस्तानी गोलंदाजाने सुपर ४ च्या लढतीत भारतीय सलामीवीर अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल यांच्याप्रती अपशब्द वापरले होते. तसेच त्याने ६-० असे सेलिब्रेशन करताना विमान क्रॅश झाल्याचे हातवारे केले होते. पाकिस्तान सरकारने युद्धात भारताची सहा लढाऊ विमानं पाडल्याचा खोटा दावा केला होता आणि रौफने तोच खोटेपणा त्याच्या कृतीतून सांगण्याचा नापाक प्रयत्न केला. .IND vs PAK यांच्यातल्या सुपर ४ च्या लढतीत साहिबजादा फरहानने अर्धशतकानंतर गनफायर सेलिब्रेशन केलं होतं. त्याच सामन्यात गोलंदाज हॅरिस रौफने ६-० असे सेलिब्रेशन करताना विमान क्रॅश झाल्याचे हातवारे केले होते. त्यामुळे या दोघांना आज आयसीसीच्या समितीसमोर हजर राहवे लागले. साहिबजादाने आपला बचाव करण्यासाठी धोनी व विराट यांच्याही सेलिब्रेशनचा दाखला दिला. शिवाय आपण पठाण आहे आणि तिथे असे सेलिब्रेशन केले जाते आणि याचा राजकारणाशी संबंध नाही, असेही म्हटले .FACT CHECK : हॅरिस रौफवर ३ सामन्यांची बंदी, Asia Cup Final नाही खेळणार? भारताला डिवचणे पडले महागात, ICC ची कारवाई.ICC च्या समितीसमोर ६-० अशा सेलिब्रेशनचा कोणताच राजकिय संदर्भ नसल्याचा दावा रौफने केला. त्याच्यावर आयसीसीने दंडात्मक कारवाई केली आणि त्याला मॅच फीच्या ३०% दंडासह शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. तेच साहिबजादा याला ताकीद देऊन सोडण्यात आले. दरम्यान, भारत-पाकिस्तान यांच्यात २८ सप्टेबंरला आशिया चषक स्पर्धेची फायनल होणार आहे. या सामन्यात कोणता नवा वाद निर्माण होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..आयसीसीच्या सुनावणीत रौफ आणि सलामीवीर साहिबजादा फरहान दोघांनाही आचारसंहितेअंतर्गत लेव्हल १ च्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले. वेगवान गोलंदाजाला आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला. लेव्हल १ च्या उल्लंघनासाठी सहसा सामना शुल्काच्या ५० टक्के पर्यंत दंड आणि एक किंवा दोन डिमेरिट पॉइंट्स असतात. या प्रकरणात, खेळाडूंना आर्थिक दंड आणि समज दिली जाते..PAK vs BAN : पाकिस्तान्यांची 'गावठी' फिल्डिंग! दोन्ही फलंदाज एकाच एंडला होते, तरीही Run Out नाही करता आले; मजेशीर Video Viral.पाकिस्तानला पहिल्या सामन्यात पराभूत केल्यानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने विजय भारतीय सैन्यदलाला समर्पित केला होता. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने सूर्याचे हे विधान राजकिय असल्याचा आरोप केला आणि आयसीसीकडे तक्रार केली. आयसीसीने सूर्यालाही ताकिद देऊन सोडले आणि त्यालाही मॅच फी मधून ३० टक्के रक्कम दंड म्हणून भरण्यास सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.