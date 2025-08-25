Asia Cup 2025: Inshallah! भारतीय संघाला दोन्ही सामन्यांत धुळ चारू; IND vs PAK मॅचपूर्वी हॅरिस रौफचा फाजील आत्मविश्वास

आशिया कप २०२५ मध्ये भारत–पाकिस्तानचा सामना १४ सप्टेंबर रोजी युएईत होणार.हॅरिस रौफने दावा केला की पाकिस्तान भारताला गट फेरी व सुपर-४ दोन्ही सामन्यांत पराभूत करेल.भारताचा संघ सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली ताकदवान दिसतोय..India vs Pakistan Asia Cup 2025 : आशिया चषक २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १४ सप्टेंबरला सामना युएईत रंगणार आहे. या सामन्यावरून राजकारण पेटले असताना पाकिस्तानी गोलंदाज हॅरिस रौफला दिवसा स्वप्न पडू लागले आहेत. त्याने भारतीय संघाला साखळी फेरीत आणि नंतर सुपर ४ मध्ये पराभूत करू असा दावा केला आहे. भारत-पाकिस्तान यांना अ गटात स्थान दिले गेले आहे आणि ९ सप्टेंबरपासून आशिया चषक स्पर्धा होणार आहे. त्यापूर्वी हॅरिस रौफच्या दाव्याने भारतीय चाहत्यांचे मनोरंजन नक्की होणार आहे..आशिया चषक स्पर्धेसाठी दोन्ही संघांनी आपापले संघ जाहीर केले आहेत. पाकिस्तानच्या संघात बाबर आझम, मोहम्मद रिझवान या प्रमुख खेळाडूंना स्थान दिलेले नाही. पाकिस्तानचा संघ नवखा आहे आणि अशा परिस्थितीत सूर्यकुमार यादव याच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा भारतीय संघाचे पारडे जड दिसत आहे. तरीही रौफने भारताला हरवू असा दावा केला आहे. त्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..चाहत्याने रौफला जेव्हा भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याबद्दल विचारलं, तेव्हा तो म्हणाला, दोन्ही सामन्यांत विजय आपलाच असेल, इंशाअल्लाह!.भारताला पराभूत करण्यासाठी पाकिस्तानला चमत्काराची गरज आहे. कारण, पाकिस्तानचा संघ तुलनेने कमकुवत दिसतोय. त्यांना नुकताच बांगलादेशविरुद्धच्या मालिकेत लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला होता. त्यामुळे रौफच्या दाव्यावर नेटिझन्सची चांगली खिल्ली उडवली..भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार ), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंग.पाकिस्तान : सलमान अली आगा (कर्णधार ), अब्रार अहमद, फहीम अश्रफ, फखर जमान, हॅरिस रौफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सइम आयुब, सलमान मिर्झा, शाहीन आफ्रिदी, सुफयान मोकीम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.