स्मृती मानधना- हरमनप्रीत यांच्यात वाद? INDW vs ZIMW तिसऱ्या सामन्यानंतरचा Video Viral

Did Smriti Mandhana Avoid Handshake with Harmanpreet Kaur? भारतीय महिला संघाने नुकतेच बुधवारी (२८ ऑक्टोबर) झिम्बाब्वे महिला संघाला तिसऱ्या वनडे सामन्यात पराभूत केलं आणि वनडे मालिका ३-० ने जिंकली. स्मृती मानधना पूर्णवेळ कर्णधार झाल्यानंतर हा भारताचा पहिलाच वनडे मालिका विजय ठरला आहे. दरम्यान, भारताने झिम्बाब्वेला व्हाईटवॉश दिला असला तरी, तिसऱ्या सामन्यानंतर घडलेल्या एका घटनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या घटनेनंतर स्मृती मानधना आणि माजी कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांच्यात सर्वकाही आलबेल आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. .INDW vs ZIMW 3rd T20I: भारताचा दणदणीत विजय; हरमनप्रीत, शफाली वर्माची फटकेबाजी; झिम्बाब्वेविरुद्धची मालिका ३-० ने खिशात .भारतीय महिला संघाने झिम्बाब्वेला तिसऱ्या वनडेत ८ विकेट्सने पराभूत केले. त्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी सेलीब्रेशन केलं आणि नंतर खेळाडू हस्तांदोलन करत होते. यावेळी स्मृती आणि हरमनप्रीत यांनी हस्तांदोलन केले नाही. हरमनप्रीत जवळ असताना स्मृती दुसरीकडे पाहात होती. हरमनप्रीत पुढे गेल्यानंतर स्मृतीने पुढच्या खेळाडूंना हस्तांदोलन केल्याचे दिसले. या क्षणांचा व्हिडिओही सध्या व्हायरल झाला आहे..दरम्यान, असं होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. झिम्बाब्वेविरुद्धची टी२० मालिका जिंकल्यानंतरही स्मृती आणि हरमनप्रीत यांच्यात हस्तांदोलन झालं नव्हतं. त्यावेळीही याबाबत बरीच चर्चा झाली होती. त्यावेळीही व्हिडिओ व्हायरल झाला होता.या व्हायरल व्हिडिओनंतर आता स्मृती आणि हरमनप्रीत यांच्यातील नात्याबद्दल चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यांच्यात काही बिनसलं आहे का, असे प्रश्न चाहत्यांकडून विचारण्यात येत आहेत..तथापि, हे देखील लक्षात घ्यावे लागणार आहे की झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसऱ्या वनडेत हरमनप्रीतने १२१ चेंडूत १२६ धावांची शतकी खेळी केल्यानंतर स्मृती तिचे कौतुक करतानाही दिसली होती. त्यामुळे नेमकं या दोघींमधील नात्यात काही कटूता आली आहे की या केवळ अफवा आहेत, याबाबत सध्या चर्चा होत आहेत. पण याबाबत अद्याप तरी कोणतीही अधिकृत भाष्य केलेलं नाही..INDW vs ZIMW 3rd T20I: शफाली वर्माची विश्वविक्रमी खेळी, हरमनप्रीत कौरची थोडक्यात हुकली सेन्चुरी! भारत दोनशेपार, झिम्बाब्वे गार.खरंतर या चर्चा नेतृत्व बदल झाल्यापासून अधिक वाढल्या. टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील भारतीय संघाच्या निराशाजनक कामगिरीनंतर हरमनप्रीत कौरला कर्णधारपदावरून काढून स्मृती मानधनाकडे भारतीय महिला संघाच्या नेतृत्वाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. मात्र या निर्णयाबाबत हरमनप्रीत निराश असल्याचे म्हटले जात होते. पण सध्यातरी याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.