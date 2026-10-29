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स्मृती मानधना- हरमनप्रीत यांच्यात वाद? INDW vs ZIMW तिसऱ्या सामन्यानंतरचा Video Viral

Harmanpreet Kaur - Smriti Mandhana Viral Video: भारतीय महिला संघाने झिम्बाब्वेला वनडे मालिकेत ३-० असं पराभूत केले. पण यानंतर एका व्हिडिओमुळे स्मृती मानधना आणि हरमनप्रीत कौर यांच्या नात्याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे.
Harmanpreet Kaur - Smriti Mandhana Viral Video

Harmanpreet Kaur - Smriti Mandhana Viral Video

Sakal 

Pranali Kodre
Updated on

Did Smriti Mandhana Avoid Handshake with Harmanpreet Kaur? भारतीय महिला संघाने नुकतेच बुधवारी (२८ ऑक्टोबर) झिम्बाब्वे महिला संघाला तिसऱ्या वनडे सामन्यात पराभूत केलं आणि वनडे मालिका ३-० ने जिंकली. स्मृती मानधना पूर्णवेळ कर्णधार झाल्यानंतर हा भारताचा पहिलाच वनडे मालिका विजय ठरला आहे.

दरम्यान, भारताने झिम्बाब्वेला व्हाईटवॉश दिला असला तरी, तिसऱ्या सामन्यानंतर घडलेल्या एका घटनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या घटनेनंतर स्मृती मानधना आणि माजी कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांच्यात सर्वकाही आलबेल आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

Harmanpreet Kaur - Smriti Mandhana Viral Video
INDW vs ZIMW 3rd T20I: भारताचा दणदणीत विजय; हरमनप्रीत, शफाली वर्माची फटकेबाजी; झिम्बाब्वेविरुद्धची मालिका ३-० ने खिशात
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