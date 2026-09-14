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Asia Cup 2026: BCCI ने सांगितलं अन् टीम इंडियाने केलं! मोहसिन नक्वींच्या हातून ट्रॉफी न घेण्यावर कोच मुजुमदार यांचं स्पष्ट उत्तर

Why Indian Cricket Team Boycotted Asia Cup Trophy Presentation: भारतीय महिला संघाने आशिया कप २०२६ स्पर्धा जिंकली, मात्र ACC अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. याबाबत बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया आणि मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांनी कारण स्पष्ट केले आहे.
Women's Asia Cup Fina 2026, India vs Sri Lanka

Women's Asia Cup Fina 2026, India vs Sri Lanka

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Why India refused Asia Cup Trophy : भारतीय महिला संघाने रविवारी (१३ सप्टेंबर) आशिया कप २०२६ स्पर्धा जिंकली. दुबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय महिला संघाने श्रीलंका महिला संघाला ७२ धावांनी पराभूत करत आठव्यांदा आशिया कपवर नाव कोरले.

मात्र या सामन्यानंतर नाट्यमय घटना घडल्या. भारतीय संघाने आशिया क्रिकेट परिषद आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी (Mohsin Naqvi) यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला.

Women's Asia Cup Fina 2026, India vs Sri Lanka
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