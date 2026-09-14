Asia Cup 2026: BCCI ने सांगितलं अन् टीम इंडियाने केलं! मोहसिन नक्वींच्या हातून ट्रॉफी न घेण्यावर कोच मुजुमदार यांचं स्पष्ट उत्तर

Why India refused Asia Cup Trophy : भारतीय महिला संघाने रविवारी (१३ सप्टेंबर) आशिया कप २०२६ स्पर्धा जिंकली. दुबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय महिला संघाने श्रीलंका महिला संघाला ७२ धावांनी पराभूत करत आठव्यांदा आशिया कपवर नाव कोरले. मात्र या सामन्यानंतर नाट्यमय घटना घडल्या. भारतीय संघाने आशिया क्रिकेट परिषद आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी (Mohsin Naqvi) यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. .IND vs AFG: अभिषेक शर्माचं शतक हुकलं, पण 'असा' पराक्रम करणारा पहिलाच भारतीय ठरला! आंद्रे रसेलला टाकलं मागं.खरंतर गेल्यावर्षी दुबईमध्येच भारतीय पुरुष संघानेही पाकिस्तानला हरवून आशिया कप जिंकल्यानंतर पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर नक्वी यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारली नव्हती. त्यानंतर नक्वी ती ट्रॉफी परत घेऊन गेल्याने भारतीय संघाने ट्रॉफीशिवायच सेलिब्रेशन केले होते. ती ट्रॉफी अद्यापही भारतीय संघाला मिळालेली नाही. याच घटनेची पुनरावृत्ती रविवारी महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पाहायला मिळाली. याबाबत बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया आणि मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांनी भाष्य केले आहे..रविवारी अंतिम सामन्यानंतर प्रेझेंटेशनला जवळपास अर्धातास उशीर झाला. त्यानंतर नक्वी आशिया क्रिकेट परिषदेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांसह व्यासपीठावर उभे होते. यावेळी पंच आणि सामनाधिकाऱ्यांना तसेच उपविजेत्या श्रीलंका संघाला पदके देण्यात आली. नक्वी यांच्या हातून उपविजेता संघाची कर्णधार चामरी अट्टापट्टू हिला चेकही देण्यात आला. मात्र यानंतर सोहळा संपवण्यात आला. नक्वी भारतीय संघाला ट्रॉफी देण्यासाठी व्यासपीठावर होते. पण भारतीय खेळाडूंनी त्यांच्या हातून पदकांसह ट्रॉफीही स्वीकारली नाही.यावेळी अंतिम सामन्यासाठी स्टेडियममध्ये बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला आणि सचिव देवजित सैकिया देखील उपस्थित होती. अंतिम सामन्यानंतर त्यांनी भारतीय संघाशी संवादही साधल्याचे दिसले होते..बीसीसीआयचा निर्णय - अमोल मुजुमदारअंतिम सामन्यानंतर भारतीय संघाचे प्रशिक्षक मुजुमदार पत्रकार परिषदेत म्हणाले, 'हा निर्णय (ट्रॉफी न स्वीकारण्याचा) बीसीसीआयने घेतला आहे आणि आम्ही तो पाळत आहोत. आमच्यासाठी ही स्पर्धा आता संपली आहे. आम्ही विजेते आहोत, ते पुरेसे आहे. मोठ्या फलकावर भारतीय संघ आशिया कप २०२६ स्पर्धेचा विजेता आहे, हे दिसले आहे. आता ही स्पर्धा अधिकृतरित्या आमच्यासाठी संपली आहे. आम्ही विजेते झालो, यासाठी आनंदी आहोत. आता आमचे लक्ष आशियाई क्रीडा स्पर्धेकडे आहे.आम्ही विजेते आहोत, हे सत्य आहे.मला संघातील प्रत्येकाचा अभिमान आहे, ज्यात सपोर्ट स्टाफ आणि खेळाडूंचा समावेश आहे.'.Asia Cup: पुन्हा तोच ड्रामा! हरमनप्रीतच्या टीम इंडियानेही मोहसिन नक्वीच्या हातून नाकारली ट्रॉफी; Final नंतर काय घडलं?.सैकिया काय म्हणाले?दरम्यान, ट्रॉफी न स्वीकारण्याबाबत सैकिया म्हणाले, 'आपल्या पुरुष संघाने एक वर्षापूर्वी आशिया कप जिंकला होता. पण पहलगाव हल्ल्यानंतर एप्रिल २०२५ पासून परिस्थिती बदलली आहे. त्यानंतर आमच्यावर आपल्या नागरिकांकडून दबाव असतो की आम्ही आपल्या शेजारच्या देशाशी कोणताही संबंध ठेवू नये आणि क्रिकेटही खेळू नये. पण आपल्या सरकारच्या नियमानुसार बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत आपण सर्व सहभागी संघाविरुद्ध खेळायला हवे.'सैकिया पुढे म्हणाले, 'पण याचा अर्थ असा नाही की आपल्यावर लादण्यात आलेले सर्व अटी आपण मान्य केले पाहिजे. आपले सैन्य अजूनही लढत आहे. आपल्या देशाच्या हिताच्या विरोधात काम करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक असलेल्या व्यक्तीकडून कप स्वीकारू शकत नाही. महिला संघाने गेल्या वर्षी पुरुष संघाने घेतलेल्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला आहे.'सैकिया यांनी असंही म्हटलं की जरी ट्रॉफी स्वीकारली नसली, तरी आपल्या संघाचे यश कोणी नाकारू शकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.