T20 World Cup तोंडावर असताना टीम इंडियाला मोठा धक्का! सराव सामन्यात स्टार गोलंदाजाला दुखापत, मैदानही सोडावं लागलं

Harshit Rana Suffers Injury Ahead of T20 WC: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला ७ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार असून पहिल्याच दिवशी यजमान भारतीय संघ आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. भारताचा पहिला मुंबईत अमेरिकेविरुद्ध ७ फेब्रुवारीला होईल. पण त्याआधी झालेल्या सराव सामन्यादरम्यान भारतीय संघाला (Team India) मोठा धक्का बसला आहे. भारतीय संघाला आधीच वॉशिंग्टन सुंदरच्या तंदुरुस्तीची चिंता आहे, त्यातच आता हर्षित राणाही दुखापतग्रस्त (Harshit Rana's Injury) झाला आहे. .T20 World Cup, IND vs SA: फलंदाजांनी ठोकलं, गोलंदाजांनी रोखलं! भारताचा सराव सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर दणदणीत विजय.भारतीय संघाचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध (India vs South Africa) बुधवारी (५ फेब्रुवारी) नवी मुंबईत सराव सामना झाला. या सराव सामन्यादरम्यान हर्षितला दुखापत झाली आहे. त्याला लंगडत मैदानातून बाहेरही जावे लागले. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय संघाकडून हर्षित राणा आठव्या क्रमांकावर उतरला होता, त्याने एक चेंडू खेळला. त्यानंतर गोलंदाजी करताना त्याने एकच षटक टाकले, ज्यात १६ धावा खर्च केल्या. पण त्यानंतर त्याला चालतानाही त्रास होत असल्याने तो मैदानाबाहेर गेला आणि नंतर मैदानात उतरला नाही. त्याला गोलंदाजी करतानाही त्रास होत होता. त्याचा गुडघा दुखावला गेल्याची शक्यता आहे..दरम्यान, त्याच्या दुखापतीबाबत अद्याप बीसीसीआयने अधिकृत माहिती दिलेली नाही. मात्र त्याच्या दुखापतीने चिंता वाढवली आहे. सध्या वॉशिंग्टन सुंदरही बरगडीजवळ झालेल्या दुखापतीतून सावरत आहे. त्याने सरावाला सुरुवात केली असली, तरी तो अद्याप पूर्ण तंदुरुस्त नसल्याचे समजत आहे. तो सराव सामन्यासाठीही उपलब्ध नव्हता. अशात आता हर्षित राणालाही दुखापत झाली आहे. त्यामुळे भारतीय संघाला एवढीच अपेक्षा असेल की हर्षित राणाची दुखापत फार गंभीर नसावी. जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग यांच्यानंतरचा तो सध्याच्या संघातील प्रमुख वेगवान गोलंदाज आहे..पण, असे असले तरी तिलक वर्माच्या पुनरागमनाने भारतीय संघाला दिलासा मिळाला असेल. तो दुखापतीमुळे न्यूझीलंडविरुद्धची टी२० मालिका खेळला नव्हता. पण त्याने सराव सामन्यात भारतासाठी १९ चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४५ धावा करून त्याची तंदुरुस्ती सिद्ध केली आहे..T20 World Cup: इशान किशनच ओपनर! सूर्याचा विश्वास पठ्ठ्याने सार्थ ठरवला, संजूचे स्थान धोक्यात.सराव सामन्यात भारताने २० षटकात ६ बाद २४० धावा केल्या होत्या. इशान किशनने २० चेंडूत ७ षटकारांसह ५३ धावांची खेळी केली, तर सूर्यकुमार यादवनेही १६ चेंडूत ३० धावा केल्या. हार्दिक पांड्याने १० चेंडूत ३० धावा केल्या. अक्षर पटेल २३ चेंडूत ३५ धावांवर नाबाद राहिला. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेला २० षटकात ७ बाद २१० धावांवर रोखले आणि भारताला ३० धावांनी विजय मिळवून दिला.