T20 World Cup, IND vs SA: फलंदाजांनी ठोकलं, गोलंदाजांनी रोखलं! भारताचा सराव सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर दणदणीत विजय

१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सराव सामन्यात बुधवारी (४ फेब्रुवारी) भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ३० धावांनी विजय मिळवला. भारताचा हा या स्पर्धेआधीचा एकमेव सराव सामना होता. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर हा सराव सामना झाला. या सराव सामन्यात भारताच्या फलंदाजांसोबतच गोलंदाजांकडूनही चांगली कामगिरी झाली. या सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर (India vs South Africa) २४१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेने २० षटकात ७ बाद २१० धावा केल्या. .T20 World Cup: इशान किशनच ओपनर! सूर्याचा विश्वास पठ्ठ्याने सार्थ ठरवला, 7 Six अन् फिफ्टी; संजूचे स्थान धोक्यात.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून सलामीला कर्णधार एडेन मार्करम आणि जॉर्ज लिंड उतरले होते. मात्र पहिल्याच षटकात जॉर्ज लिंडला शून्यावर अर्शदीप सिंगने बाद केले. पण नंतर मार्करम आणि रायन रिकल्टन यांनी आक्रमक खेळ केला. ६ व्या षटकात संघाच्या ६६ धावा झालेल्या असताना मार्करम १९ चेंडूत ३८ धावांवर रिटायर्ड आऊट झाला. त्यानंतर ८ व्या षटकात शिवम दुबेने डेवाल्ड ब्रेव्हिसला २ धावांवर बाद केले. डेव्हिड मिलरही १३ धावांवर अक्षर पटेलच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्याआधी रिकल्टनला वरुण चक्रवर्तीने इशान किशनच्या हातून झेलबाद केले. रिकल्टनने २१ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४४ धावा केल्या. .पण नंतर जेसन स्मिथ आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांनी दमदार फलंदाजी केली. अखेर स्मिथला १५ व्या षटकात अभिषेक शर्माने बाद केले. स्मिथने २३ चेंडूत ३५ धावांची खेळी केली. स्टब्सला मार्को यान्सिनची साथ मिळाली. पण यान्सिनला १९ व्या षटकात १६ चेंडूत ३१ धावांवर असताना अभिषेक शर्माने त्रिपळचीत केले. मात्र स्टब्स २१ चेंडूत १ चौकार आणि ४ षटकारांसह ४५ धावा करून नाबाद राहिला. कॉर्बिन बॉश २ धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून सराव सामना असल्याने ९ जणांनी गोलंदाजी केली. यातील अभिषेक शर्माने २ विकेट्स घेतल्या, तर अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ६ बाद २४० धावा केल्या होत्या. भारताकडून इशान किशनने आक्रमक सुरुवात केली. त्याने २० चेंडूत २ चौकार आणि ७ षटकारांसह ५३ धावांची खेळी केली. तो ६ व्या षटकात रिटायर्ड आऊट झाला. त्यानंतर ८ व्या षटकात अभिषेक शर्मा १८ चेंडूत २४ धावांवर रिटायर्ड आऊट झाला. पण नंतर तिलक वर्मा आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी डाव पुढे नेला. दोघेही आक्रमक खेळत होते. मात्र ११ व्या षटकात तिलकला मार्को यान्सिनने त्रिफळाचीत केले. तिलकने १९ चेंडूत ४५ धावांची खेळी केली. .T20 World Cup: 'हा डेंजर संघ आहे...' Dhoni सूर्याच्या टीम इंडियाबद्दल स्पष्टच बोलला; मनातील भीतीही सांगितली.१३ व्या षटकात सूर्यकुमार यादवला क्वेना मफाकाने जॉर्ज लिंडच्या हातून झेलबाद केले, सूर्यकुमारने १६ चेंडूत २ चौकार आणि २ षटकारांसह ३० धावा केल्या. नंतर मात्र हार्दिक पांड्याने वादळी खेळ केला. पण रिंकु सिंग १३ चेंडूत १६ धावा करून बाद झाला. हार्दिकने १० चेंडूत २ चौकार आणि ३ षटकारांसह ३० धावा केल्या. तो शेवटच्या षटकात बाद झाला. अक्षर पटेल २३ चेंडूत २ चौकार आणि २ षटकारांसह ३५ धावांवर नाबाद राहिला.दक्षिण आफ्रिकेकडून क्वेना मफाका, एन्रिक नॉर्किया, कॉर्बिन बॉश आणि मार्को यान्सिन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.