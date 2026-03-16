चिंता वाढली! वॉकिंग स्टिकचा आधार घेत BCCI पुरस्कारांसाठी पोहचला टीम इंडियाचा खेळाडू; VIDEO

बीसीसीआयचा प्रतिष्ठीत वार्षिक पुरस्कार २०२४-२५ सोहळा (BCCI Awards) रविवारी (१५ मार्च) नवी दिल्लीत पार पडला. या सोहळ्यात भारताचे सिनियर-ज्युनियरमधील असे अनेक खेळाडू उपस्थित होते. या सोहळ्यात १९ वर्षांखालील विश्वविजेते मुला-मुलींच्या संघाचा, २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि २०२६ टी२० वर्ल्ड कप विजेते भारतीय पुरुष संघ, २०२५ महिला वनडे वर्ल्ड कप विजेत्या संघांचा गौरव करण्यात आला. त्यामुळे या सर्व संघातील अनेक खेळाडू सोहळ्यासाठी उपस्थित होते. मात्र यादरम्यान एका खेळाडूने सर्वांचे लक्ष वेधले, तो खेळाडू म्हणजे २४ वर्षीय हर्षित राणा (Harshit Rana). मात्र त्याची अवस्था पाहून कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) संघाचीही चिंता वाढली आहे..हर्षित राणा २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेत्या भारतीय संघाचा (Team India) भाग होता. याशिवाय त्याला २०२४-२५ हंगामातील सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणारा पुरुष खेळाडूचा पुरस्कारही मिळाला. त्यामुळे तो या सोहळ्यासाठी उपस्थित होता. मात्र तो वॉकिंग स्टिकचा (Elbow Crutches) आधार घेत सोहळ्यासाठी आला होता. यावेळी जेव्हा त्याला सर्वोत्तम पदार्पणाचा पुरस्कार द्यायचा होता, तेव्हा तो स्टेजपर्यंत जाऊ शकत नसल्याने आयपीएलचे अध्यक्ष अरुण धुमल यांनी स्वत: खाली उतरून त्याला त्याचा पुरस्कार प्रदान केला. दरम्यान, तो काठीचा आधार घेत चालत असल्याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..काय झालंय हर्षित राणाला?खरंतर हर्षित राणा गेल्या वर्षभरापासून भारतीय संघाचा मुख्य भाग राहिला आहे. मात्र टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सराव सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला खेळताना त्याच्या गुडघ्याला दुखापत झाली होती. त्याची दुखापत इतकी गंभीर होती की त्याला लगेचच शस्त्रक्रिया करावी लागली होती. त्यामुळे तो संपूर्ण स्पर्धेतूनच बाहेर झाला. त्याच्या जागेवर मोहम्मद सिराजला संघात स्थान देण्यात आले. आता सध्या तो याच दुखापतीतून सावरत आहे. त्याला यातून बाहेर येण्यासाठी साधारण तीन महिन्याचा तरी कालावधी लागणार आहे..कोलकाता नाईट रायडर्सला धक्काहर्षित राणा गेल्या ४ हंगामापासून आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सकडून खेळत आहे. त्याने २०२४ मध्ये त्यांना विजेतेपद जिंकून देण्यात मोलाचा वाटाही उचलला होता. तसेच गेल्या हंगामातही त्याची कामगिरी चांगली झाली होती. परंतु, आता त्याच्या दुखापतीमुळे तो आयपीएलचा १९ व्या हंगाम खेळणार नसल्याची शक्यता आहे..अद्याप त्याबाबत कोलताता नाईट रायडर्सने अधिकृत माहिती दिलेली नाही. मात्र तो खेळणार नसल्याचीच शक्यता दाट आहे. हर्षित राणाने आत्तापर्यंत ३४ आयपीएल सामने खेळले असून ४० विकेट्स घेतले आहेत.