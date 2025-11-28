SMAT 2025: T20 सामन्यात सुपर ओव्हरचा ड्रामा! अभिषेक शर्मा गोल्डन डकवर बाद, CSK च्या गोलंदाजांनं दोनदा धाडलं माघारी

सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेत हरियानाने पंजाबवर सुपर ओव्हरमध्ये रोमांचक विजय मिळवला. अंशुल कंबोजने सामन्यात किफायतशीर गोलंदाजी करत महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. अंशुलने या सामन्यात दोनवेळा अभिषेक शर्माला बाद केले. .भारतात सध्या सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत शुक्रवारी (२८ नोव्हेंबर) दुसऱ्या फेरीचे सामने झाले. या फेरीत हरियाना आणि पंजाब हे दोन संघ हैदराबादमधील जिमखाना मैदानात आमने-सामने होते. अत्यंत चुरशीचा हा सामना झाला. अगदी सुपर ओव्हरपर्यंत पोहोचलेल्या या सामन्यात हरियानाने अखेर विजय मिळवला. हरियानाच्या विजयात अंशुल कंबोजचा मोठा वाटा राहिला. त्याने सामन्यादरम्यान किफायतशीर गोलंदाजी केली, तसेच त्याने सुपर ओव्हरमध्येही कमालीची गोलंदाजी केली..SMAT 2025: ऋतुराज गायकवाडने मोडले विराट-गिलचे विक्रम, पण महाराष्ट्राचा पहिल्याच सामन्यात पराभव; पृथ्वी शॉही अपयशी.या सामन्यात पंजाबने नाणेफेक जिंकून हरियानाला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले. पण हरियानाने तिसऱ्याच षटकात अर्श रंगाची विकेट गमावली. पंजाबचा कर्णधार अभिषेक शर्माने त्याला २ धावांवर बाद केले. मात्र त्यानंतर कर्णधार अंकित कुमारने निशांत सिंधूला साथीला घेत वादळी खेळ केला. त्यांनी केवळ ३४ चेंडूत ७४ धावांची भागीदारी केली. अंकितने त्याचे अर्धशतकही या दरम्यान पूर्ण केले. अखेर त्याला ८ व्या षटकात रमणदीप सिंगने बाद केले. अंकित कुमारने २६ चेंडूत ५१ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतर निशांत सिंधूने आक्रमक खेळ केला. तो ३२ चेंडूत ६१ धावा करून बाद झाला. यशवर्धन दलालनेही २० चेंडूत २७ धावा केल्या, तर एसपी कुमारने १४ चेंडू २८ धावांचे योगदान दिले. त्यामुळे हरियानाने २० षटकात ९ बाद २०७ धावा करत पंजाबसमोर २०८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते.पंजाबकडून अश्वनी कुमारने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तसेच अभिषेक शर्मा, रमणदीप सिंग, हरप्रीत ब्रार आणि मयंक मार्कंडे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..त्यानंतर पंजाबलाही २०८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना २० षटकात ७ बाद २०७ धावाच करता आल्या. पंजाबकडून प्रभसिमरन सिंग आणि अभिषेक शर्मा यांनी चांगली सुरुवात करण्याचा प्रयत्न केला. पण दोघांनाही तिसऱ्या षटकात अंशुल कंबोजने बाद केले. प्रभसिरनचा १० चेंडूत २० धावांवर असताना अर्श रंगाने झेल घेतला, तर अभिषेक शर्मा ५ चेंडूत ६ धावांवर असताना अंशुलने त्याला त्रिफळाचीत केले..मात्र त्यानंतर अनमोलप्रीत सिंगने आक्रमक खेळ केला. त्याला सलील अरोरा आणि नेहल वढेरा यांनी साथ दिली. अनमोलप्रीत सिंगने ३७ चेंडूतच ८१ धावा ठोकल्या. सलीलने १८ चेंडूत २२ धावा केल्या, तर नेहलने ११ चेंडूत ११ धावा केल्या. सलील आणि नेहल यांना युझवेंद्र चहलने बाद केले. अनमोलप्रीतला सामंत जखरने बाद केले. तरी शेवटी सनवीर सिंगने वादळी खेळ केला. त्याला रमनदीपने ९ चेंडूत १३ धावांची आणि हरप्रीत ब्रारने ४ चेंडूत नाबाद १० धावांची खेळी करत साथ दिली. पण तरी पंजाबला केवळ बरोबरीच करता आली. सनवीर १६ चेंडूत ३० धावांवर नाबाद राहिली.एकिकडे या सामन्यात सर्वच गोलंदाजांना मोठ्या धावा खर्च कराव्या लागलेल्या असताना हरियानाकडून अंशुल कंबोजने ४ षटकात केवळ २६ धावा देत २ विकेट्स घेतल्या. त्याच्याशिवाय हरियानाकडून युजवेंद्र चहल आणि सामंत जखर यांनीही प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..SMAT 2025: 9 Fours, 7 sixes! अजिंक्य रहाणेचे वादळी अर्धशतक, सूर्याची फटकेबाजी; T20 सामन्यात संघाचा दणदणीत विजय.सुपर ओव्हरचा ड्रामासामन्यात बरोबरी झाल्याने सुपर ओव्हर घेण्यात आली. सुपर ओव्हरमध्ये प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या पंजाबकडून अभिषेक शर्मा आणि सनवीर सिंग फलंदाजीला आले. पण पहिल्याच चेंडूवर अंशुल कंबोजने अभिषेकला पार्थ वत्सच्या हातून झेलबाद केले. दुसऱ्या चेंडूवर रमनदीप सिंगने फलंदाजीला येत एक धाव काढली. पण तिसऱ्या चेंडूवर अंशुलने स्ट्राईकवर आलेल्या सनवीर सिंगलाही शून्यावर पार्थ वत्सच्याच होतून झेलबाद केले. त्यामुळे पंबाजचा डाव संपला. आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळणाऱ्या अंशुलने पंजाबला १ धावेच्या वर जाऊ दिले नाही, त्यामुळे पंजाबने हरियानासमोर विजयासाठी केवळ २ धावांचे लक्ष्य ठेवले.हरियानाकडून निशांत सिंधू आणि कर्णधार अंकित कुमार हे फलंदाजीला उतरले. अश्वनी कुमार पंजाबकडून गोलंदाजीला आले. मात्र निशांतने पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारला आणि हरियानाला विजय मिळवून दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.