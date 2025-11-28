Cricket

SMAT 2025: T20 सामन्यात सुपर ओव्हरचा ड्रामा! अभिषेक शर्मा गोल्डन डकवर बाद, CSK च्या गोलंदाजांनं दोनदा धाडलं माघारी

Haryana Edge Punjab in Super Over: सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेत हरियानाने पंजाबला सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत केले. या सामन्यात पंजाबचा कर्णधार अभिषेक शर्मा मोठ्या धावा करण्यात अपयशी ठरला.
Summary

  • सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेत हरियानाने पंजाबवर सुपर ओव्हरमध्ये रोमांचक विजय मिळवला.

  • अंशुल कंबोजने सामन्यात किफायतशीर गोलंदाजी करत महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या.

  • अंशुलने या सामन्यात दोनवेळा अभिषेक शर्माला बाद केले.

