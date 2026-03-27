Hardik Pandya ची मन जिंकणारी कृती; मुंबईच्या ग्राऊंड्समन्सना केली आर्थिक मदत... कारण ऐकून वाढेल आदर...

Why Hardik Pandya gave money to Wankhede grounds staff: मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार आणि भारतीय संघाचा स्टार ऑल राऊंडर हार्दिक पांड्याने मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मन जिंकणारी कृती केली. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या ( MCA) ग्राऊंड्समन्सना हार्दिकने आर्थिक मदत केली आणि त्याचा ग्राऊंड्सम्सनसोबतचा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर ही गोष्ट सर्वांना समजली. हार्दिकने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी या कर्मचाऱ्यांना वचन दिले होते आणि ते त्याने पाळले.. नेमकं काय प्रकरण आहे ते जाणून घेऊयात....सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आणि या विजयात हार्दिकनेही खारीचा वाटा उचलला. हार्दिकने २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि याही वर्ल्ड कपमध्ये तो चमकला. या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी हार्दिकने प्रचंड मेहनत घेतली. तो मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर तासनतास सराव करताना दिसला आणि यासाठी त्याला MCA च्या ग्राऊंड्समन्सनी मदत केली..वर्ल्ड कप तयारीसाठी MCA च्या ग्राऊंड्समन्सनी वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी तयार केली होती. रात्री उशीरापर्यंत ग्राऊंड्समन्स हार्दिकसोबत थांबलेही. त्यांनी केलेल्या मदतीची जाणीव ठेवून हार्दिकने या कर्मचाऱ्यांना एका लिफाफ्यात काही आर्थिक मदत केली आहे. त्याने नेमकी किती रक्कम दिली हे अद्याप कळले नसले तरी काहींच्या मते त्याने प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना १० लाख रुपये दिले आहेत..हार्दिक पांड्या आता इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी तयारी करतोय. मुंबईचा पहिला सामना रविवारी कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. हार्दिकने आयपीएलमध्ये १५२ सामन्यांत २७४९ धावा करताना ७८ विकेट्स घेतल्या आहेत. तो २०२२ व २०२३ या वर्षी आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्सकडून खेळला होता आणि २०२२मध्ये कर्णधार म्हणून पहिल्याच प्रयत्नात त्याने GT ला जेतेपद पटकावून दिले होते. २०२४ मध्ये तो मुंबईच्या ताफ्यात पुन्हा परतला आणि त्याच्याकडे नेतृत्व सोपवले गेले..Mumbai Indians Schedule
२९ मार्च: वि. कोलकाता नाईट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,मुंबई
०४ एप्रिल: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – दुपारी ३:३० वाजता, दिल्ली
७ एप्रिल: वि. राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, गुवाहाटी
१२ एप्रिल: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई
१६ एप्रिल: वि. पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई
२० एप्रिल: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद
२३ एप्रिल: वि. चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई
२९ एप्रिल: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई
२ मे: वि. चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,चेन्नई
०४ मे: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,मुंबई
१० मे: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता, रायपूर
१४ मे: वि. पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,धर्मशाला
२० मे: वि. कोलकाता नाईट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, कोलकाता
२४ मे: वि. राजस्थान रॉयल्स – दुपारी ३:३० वाजता, मुंबई.